Manchester City apela veredicto por infracciones financieras de la Premier League

Manchester City apela veredicto por infracciones financieras. Foto: AFP

El Manchester City presentó una apelación este viernes contra el fallo de una comisión independiente de la Premier League que declaró al club culpable de “graves infracciones a las normas financieras” durante un periodo de nueve temporadas.

El club confirmó que presentó el recurso dentro del plazo establecido, después de que la liga inglesa informara el pasado martes sobre las conclusiones de la comisión. De acuerdo con el organismo, el City fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con las reglas financieras y de la mayoría de las acusaciones por no colaborar con la investigación.

¡EL CITY APELA Y MANTIENE SU INOCENCIA! 🔵⚖️



Manchester City presentó una apelación contra el fallo que lo declaró culpable de graves incumplimientos financieros de la Premier League entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.



El club sostiene que la resolución contiene errores… pic.twitter.com/sYFFUgjieU — Claro Sports (@ClaroSports) October 2, 2026

El Manchester City mantiene su postura de negar las acusaciones y considera que la resolución contiene errores. En un comunicado, el club afirmó que el fallo presenta “claros errores materiales, de derecho, de principio y de hecho” y aseguró contar con pruebas que respaldan su posición.

Ahora, el caso será revisado por una junta de apelación independiente, la Premier League señaló que la audiencia será privada y confidencial hasta que pueda publicarse el resultado.

¿De qué se acusa al Manchester City?

La comisión independiente analizó infracciones cometidas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, según las conclusiones difundidas por la Premier League, el caso incluye acusaciones relacionadas con la presentación de información financiera y contratos comerciales, además de otros incumplimientos de las reglas económicas de la competencia.

Uno de los puntos centrales está relacionado con acuerdos de patrocinio. De acuerdo con la información de la investigación, dichos contratos habrían permitido al Manchester City inflar sus ingresos y reducir artificialmente sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas entre 2009 y 2018.

La comisión también concluyó que algunos acuerdos comerciales fueron utilizados como parte de un esquema de financiamiento encubierto.

El City rechaza esa interpretación y sostiene que los recursos relacionados con determinados patrocinios procedían del Gobierno de Abu Dhabi y no de Abu Dhabi United Group (ADUG), el grupo privado propietario del club.

Este punto podría ser uno de los principales argumentos de la apelación, según la resolución, los patrocinadores registrados en las cuentas del club habrían pagado una parte de los montos reportados, mientras que el resto habría sido cubierto por ADUG.

¿Qué sanción podría recibir el Manchester City?

Por ahora, el Manchester City no ha recibido ninguna sanción derivada de este fallo.

Las reglas de la Premier League contemplan diferentes castigos, entre ellos una multa, una deducción de puntos, una suspensión u otras sanciones deportivas.

En el escenario más severo, el club podría ser expulsado de la competencia, aunque esa medida no ha sido impuesta y el proceso de apelación sigue abierto.

Además, el resultado de la apelación será relevante para determinar cómo continúa el procedimiento. La junta independiente puede confirmar o modificar la decisión de la comisión, o devolver algún aspecto del caso para una nueva consideración.

La Federación Inglesa también reaccionó

La Federación Inglesa de Futbol (FA) se pronunció este viernes por primera vez sobre la resolución y señaló que el caso tiene implicaciones para la integridad del futbol inglés.

El organismo informó que analiza la decisión y sus consecuencias, además de que tomará las medidas correspondientes cuando sea necesario.

La FA indicó que continuará siguiendo el desarrollo del procedimiento mientras la apelación permanece abierta.

FA statement on Manchester City: — The FA (@FA) October 2, 2026

Por ahora, el Manchester City continuará disputando la temporada mientras se desarrolla el proceso.

La resolución definitiva sobre las posibles consecuencias deportivas dependerá de las siguientes etapas del procedimiento y del resultado de la apelación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.