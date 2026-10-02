Los Ángeles activa 125 cámaras de velocidad: multas desde 50 dólares si excedes el límite por 11 millas

Las cámaras comenzarán a enviar advertencias el 26 de octubre. Foto: Envato

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) comenzó el 1 de octubre la instalación de 125 cámaras automáticas de control de velocidad en distintos puntos de la ciudad.

Los dispositivos empezarán a enviar advertencias a los conductores el 26 de octubre y, tras un periodo de 60 días, podrán emitir multas de entre 50 y 500 dólares, según la velocidad registrada.

El programa forma parte de un plan piloto autorizado por la Ley AB 645 de California, que permite el uso de cámaras automatizadas para detectar el exceso de velocidad.

¿Cuándo comenzarán las multas por exceso de velocidad en Los Ángeles?

Las primeras cámaras comenzarán a operar el 26 de octubre. Durante los primeros 60 días desde la activación de cada dispositivo, los conductores que superen el límite de velocidad por al menos 11 millas por hora recibirán una advertencia por correo, en lugar de una multa.

El LADOT prevé que las 125 cámaras estén activadas antes de finalizar el año 2026. Cada ubicación tendrá su propio periodo de advertencia de 60 días, por lo que el inicio de las sanciones dependerá de la fecha en que entre en funcionamiento cada sistema.

Una vez concluido ese período, las cámaras podrán emitir multas civiles. Según el programa oficial del LADOT, las sanciones se establecen de acuerdo con la cantidad de millas por hora que el vehículo supere el límite permitido bajo el siguiente esquema:

¿De cuánto serán las multas de las cámaras de velocidad?

El monto de la sanción dependerá de cuánto exceda el conductor el límite establecido en la vía. La tabla publicada por el LADOT contempla cuatro rangos de multas.

50 dólares: conducir entre 11 y 15 millas por hora por encima del límite

conducir entre 11 y 15 millas por hora por encima del límite 100 dólares: conducir entre 16 y 25 millas por hora por encima del límite

conducir entre 16 y 25 millas por hora por encima del límite 200 dólares: conducir a 26 millas por hora o más por encima del límite

conducir a 26 millas por hora o más por encima del límite 500 dólares: conducir a 100 millas por hora o más

Las infracciones se consideran civiles y no añaden puntos a la licencia de conducir. Las notificaciones se enviarán por correo al propietario registrado del vehículo, quien será responsable de la sanción aunque otra persona estuviera conduciendo.

¿Dónde estarán instaladas las 125 cámaras de velocidad?

El plan contempla instalaciones en los 15 distritos del Concejo Municipal. Cada ubicación contará con señales que informarán sobre el límite de velocidad y la vigilancia automatizada.

La primera cámara comenzó a instalarse frente a la escuela primaria Kingsley, en East Hollywood. El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la que participaron representantes del LADOT, el concejal Hugo Soto-Martínez y la congresista Laura Friedman, quien impulsó la legislación estatal que autorizó el programa.

El LADOT mantiene un mapa con las ubicaciones previstas, donde los conductores pueden consultar los puntos seleccionados para la instalación de los dispositivos.

¿Cómo funcionarán las cámaras y qué pasará con los datos?

Los dispositivos registrarán la velocidad de los vehículos y capturarán imágenes de sus matrículas traseras cuando detecten que superan el límite por al menos 11 millas por hora.

De acuerdo con las normas del programa, las cámaras no están diseñadas para identificar el rostro del conductor. La información recopilada se utilizará para hacer cumplir las disposiciones de tránsito y estará sujeta a restricciones de acceso y conservación.

La política de uso del sistema establece que las imágenes de vehículos que no hayan cometido una infracción deben eliminarse dentro de un plazo de cinco días. El programa también contempla mecanismos de supervisión y auditoría para revisar su funcionamiento y sus efectos en la seguridad vial y la privacidad.

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