Piloto relata cómo luchó por salvar a pasajeros de vuelo de Flydubai

El piloto indio Smit Machchhar relató cómo luchó para proteger a los 174 pasajeros de un vuelo de Flydubai, luego de resultar herido durante un presunto ataque de su copiloto en la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Desde su cama de hospital, Machchhar contó al primer ministro de India, Narendra Modi, que intentaba salvar su propia vida, pero también pensaba en las personas que viajaban a bordo del Boeing 737.

Piloto de Flydubai relata cómo intentó salvar a los pasajeros

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía dejar morir a toda esa gente”, declaró Smit Machchhar durante una llamada con Modi difundida en redes sociales.

El piloto, con 17 años de experiencia en la aviación y 11 como comandante, explicó que sufrió varias heridas durante el altercado. Incluso llegó a desplomarse.

Fue entonces cuando percibió que el avión estaba perdiendo altitud y decidió realizar un último esfuerzo.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba ahí mismo”.

Footage: The aircraft during the dramatic descent — dropping 4,000 meters in one minute. pic.twitter.com/IYKqxwvNLk — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Según su relato, continuaban golpeándolo, pero logró abrir la puerta de la cabina.

“Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron”.

Machchhar aseguró que su experiencia como piloto le permitió entender lo que ocurría con la aeronave pese a encontrarse herido.

Pasajeros ayudaron durante emergencia en vuelo de Flydubai

Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. De acuerdo con las acusaciones, el copiloto atacó a Machchhar, lo que provocó una lucha por el control del avión.

Los pasajeros irrumpieron en la cabina y participaron en la lucha por controlar la aeronave después de que ésta comenzara a caer.

Según el sitio especializado Flightradar24, el avión perdió cerca de 5 mil 200 metros de altitud en un minuto.

Los pasajeros ayudaron a desviar el vuelo para evitar que se estrellara. Finalmente, la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Piloto relata cómo luchó por salvar a pasajeros de vuelo de Flydubai| Foto: AFP

Machchhar recordó qué pensó durante la pelea

Durante la llamada, el piloto también contó que mientras ocurría la pelea recitó una oración dedicada a Hanuman, divinidad hindú que simboliza la fuerza, el valor y la devoción.

“Sé que Dios en persona me salvó”.

Modi señaló que las acciones del piloto contribuyeron a salvar vidas y evitar “una gran tragedia”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había atribuido a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

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