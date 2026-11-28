Zonas de Edomex y CDMX reportan nieve y aguanieve. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 trajo consigo la posibilidad de nevadas en el centro de México y, en algunos municipios del Estado de México, el pronóstico se cumplió: se reportó caída de nieve y aguanieve en zonas de Jilotzingo, Isidro Fabela, Jocotitlán y otras regiones del Valle de Toluca, donde las imágenes muestran montañas y caminos cubiertos de blanco.

El descenso de temperatura también alcanzó zonas altas de la Ciudad de México, donde se reportó aguanieve en la carretera Picacho-Ajusco. Aunque estos fenómenos alimentaron la expectativa de que la nieve llegue a más puntos cercanos a la capital, el pronóstico oficial mantiene la posibilidad de precipitaciones invernales principalmente en zonas montañosas por arriba de los 2 mil 800 metros de altitud, no en las áreas urbanas.

Así lucen las nevadas en Jilotzingo, Isidro Fabela y Jocotitlán

Las imágenes difundidas durante la noche del viernes muestran la caída de nieve en distintos puntos del Estado de México. En Jilotzingo, particularmente en las inmediaciones de Santa María Mazatla, se reportó aguanieve en zonas montañosas ubicadas a partir de los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar.

❄️FUERTES NEVADAS EN #EdoMex esta noche sobre #Jilotzingo desde altitudes de 2700 msnm cercanas de Santa María Mazatla y buena parte de las montañas de la región



🥶Así el reporte de @omarsaulo con fuerte nevada sobre Presa Capoxi



⚠️Seguirán extendiéndose nevadas este sábado pic.twitter.com/VjDG0xg203 — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) November 28, 2026

En Isidro Fabela, también se compartieron imágenes de vehículos con nieve acumulada, mientras que en el cerro de Jocotitlán, en las instalaciones de antenas de retransmisión, se observó una capa blanca alrededor de las estructuras y la continuidad de la precipitación.

#TenemosNieve ❄️ | ¡Espectacular nevada en #Endegüido, Isidro Fabela (Tlazala de Fabela), #EdoMéx! 🌨️



⚠️🚘 Vehículos lucen ya con un relevante espesor de nieve acumulada gracias al #TemporalInvernal. ¡Extreme precauciones al circular! pic.twitter.com/xC2FMtRfw9 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) November 28, 2026

Horas antes, operadores y habitantes de distintas zonas ya habían reportado caída de aguanieve en el Valle de Toluca, el Nevado de Toluca, Jocotitlán y La Marquesa. En esta última zona, durante la noche se registró una temperatura de alrededor de 1 grado Celsius, de acuerdo con los reportes difundidos.

❄️COMIENZAN NEVADAS EN MONTAÑAS



En Santa María Mazatla, Jilotzingo, EdoMex, ya se reporta aguanieve que se tornará en fuerte nevada esta noche y mañana sábado



En La Marquesa se reporta 1ºC y también en espera de nieve



⚠️ATENTOS, LA NIEVE SE PUEDE EXTENDER MÁS DE LO ESPERADO pic.twitter.com/eSlvcwiQmX — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) November 28, 2026

También se reportó aguanieve en la zona alta de la CDMX

La caída de aguanieve también alcanzó el sur de la Ciudad de México. Una de las imágenes difundidas muestra el fenómeno en la zona conocida como La Y, sobre la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

#Reportando 🌨️ | ¡Oficialmente ya se registra caída de aguanieve en el sur de la #CDMX! ❄️



⚠️🚘 El reporte se ubica en la zona conocida como La “Y”, sobre la carretera Picacho–Ajusco (Tlalpan), por el #TemporalInvernal. ¡Extrema precauciones si circulas por la zona! pic.twitter.com/GyrkkRElOU — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) November 28, 2026

El registro fue realizado desde el interior de un automóvil y corresponde a una de las zonas más elevadas de la capital. Sin embargo, el pronóstico difundido por las autoridades desde el viernes señalaba que la posibilidad de nieve o aguanieve se concentraría en las zonas volcánicas y montañosas del Valle de México, a más de 2 mil 800 metros de altitud, por lo que no se esperaba la presencia de nevadas en zonas urbanas.

¿Qué temperaturas y lluvias se pronostican para el Valle de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la primera tormenta invernal, en interacción con la humedad proveniente del océano Pacífico, mantendría el ambiente frío a muy frío durante este sábado 28 de noviembre.

Para las primeras horas del día se pronosticaron temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. En el Valle de México también se previó la posibilidad de heladas en las partes más elevadas.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes en el sur del Estado de México y fuertes en la Ciudad de México. Para las zonas montañosas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar se mantuvo la posibilidad de caída de nieve o aguanieve.

La previsión para la capital fue de temperaturas mínimas de 4 a 6 grados y máximas de 10 a 12 grados Celsius. Para el domingo 29 de noviembre, el ambiente comenzaría a mejorar durante la tarde, aunque se mantendrían condiciones frías por la mañana y posibles heladas en las zonas altas mexiquenses.

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