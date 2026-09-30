EE. UU. deja Irak tras más de dos décadas y aumenta presión sobre Irán en Ormuz

EE. UU. sale de Irak tras 20 años, la guerra con Irán sigue. Foto: AFP

Estados Unidos completó este 30 de septiembre de 2026 la retirada de sus últimas fuerzas y equipo militar de Irak, con la salida de la base aérea de Erbil, como parte del cierre de la misión de la coalición contra Estado Islámico y el cambio hacia una relación bilateral de seguridad con Bagdad.

La salida pone fin a más de dos décadas de presencia militar estadounidense en Irak, que comenzó con la invasión de 2003 y tuvo una interrupción en 2011, antes del regreso de las tropas en 2014 para combatir a Estado Islámico.

El retiro se produce mientras EE. UU. mantiene una guerra con Irán y en un escenario de tensión en Medio Oriente. Al mismo tiempo, Irán y grupos aliados celebraron la salida de las tropas estadounidenses como un avance hacia su objetivo de expulsar a las fuerzas de Washington de la región.

El acuerdo para concluir la misión fue alcanzado en 2024 durante la administración de Joe Biden y su ejecución correspondió al gobierno de Donald Trump. Con la salida de las últimas fuerzas, Washington pone fin a la Operación Resolución Inherente en Irak.

Después de 23 años invadiendo Irak, las tropas imperialistas de EEUU se retiran tras verse sometidas por el asedio y los incesantes ataques de Irán y las milicias chiítas sobre sus bases de ocupación.



La invasión de EEUU en Irak ha dejado más de 1 millón de iraquíes asesinados y… pic.twitter.com/UwK3HRFImu — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 30, 2026

¿Por qué Estados Unidos retiró sus tropas de Irak?

La decisión responde al acuerdo alcanzado entre Washington y Bagdad en 2024 para poner fin a la operación de la coalición internacional contra Estado Islámico.

Las tropas estadounidenses habían abandonado Irak en 2011, pero regresaron tres años después a petición del gobierno iraquí, luego de que Estado Islámico tomara amplias zonas del país.

Con el paso de los años, la misión estadounidense evolucionó de las operaciones de combate hacia tareas de entrenamiento, asesoría e intercambio de inteligencia.

Durante el punto más alto de la guerra de Irak, en 2007, más de 170 mil soldados estadounidenses llegaron a estar desplegados en el país. Para diciembre de 2023, la cifra se había reducido a unos 2 mil 400 militares, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

La retirada de este 30 de septiembre representa el cierre de ese despliegue militar, aunque Estados Unidos mantiene mecanismos de cooperación con Irak en materia de seguridad, entrenamiento y planificación.

Irán celebra retirada de EE. UU. de Irak

La salida estadounidense fue presentada como una victoria por sectores cercanos a Irán.

Abu Mojtaba al-Yasiri, comandante de la Resistencia Islámica en Irak, calificó la retirada como una “victoria histórica” y una derrota para el proyecto estadounidense.

El dirigente afirmó que el 30 de septiembre representa el cierre de una etapa de la presencia militar estadounidense en Irak y sostuvo que la soberanía del país debe garantizarse mediante sus propias instituciones y población.

Desde Irán, Amir Hayat Moqaddam, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, también respaldó la salida y afirmó que una seguridad duradera prevalecerá en Irak después de la partida de las fuerzas estadounidenses.

La retirada ocurre en un país donde grupos armados respaldados por Teherán mantienen influencia política y de seguridad. Analistas citados en el material advierten que la salida de las tropas estadounidenses podría ampliar el margen de acción de esas organizaciones.

¿Qué riesgos enfrenta Irak tras la retirada?

Uno de los principales puntos de preocupación es la posibilidad de que se genere un vacío de seguridad.

Aunque la salida de las tropas estadounidenses cuenta con respaldo entre sectores de la población iraquí, algunos dirigentes y especialistas consideran que las fuerzas de seguridad del país todavía enfrentan retos para asumir por completo las responsabilidades que deja la coalición.

Otra preocupación es una posible reorganización de Estado Islámico.

El grupo perdió hace casi una década el territorio que controlaba en Irak y Siria, pero conserva células en diferentes zonas. El comandante kurdo Sirwan Barzani advirtió que la pérdida del apoyo estadounidense en materia de inteligencia, logística y drones podría facilitar un eventual reagrupamiento.

Fuerzas de seguridad iraquíes también detectaron una presunta célula que preparaba ataques suicidas para coincidir con la retirada internacional.

Sin embargo, otros especialistas consideran que las fuerzas iraquíes cuentan actualmente con mayores capacidades que hace una década para enfrentar amenazas de este tipo.

¿Qué relación mantendrá EE. UU. con Irak?

La salida de las tropas no implica el fin de la influencia estadounidense en Irak.

El país continúa dependiendo de Estados Unidos en distintos ámbitos, entre ellos la compra de armamento y el respaldo diplomático para afrontar desafíos regionales.

Además, Washington conserva una importante presencia diplomática mediante su embajada en Bagdad y el consulado en Erbil.

La cooperación militar también puede continuar mediante formación, planificación e intercambio de inteligencia con las fuerzas de seguridad iraquíes, aunque ya sin el despliegue de tropas que caracterizó la misión de la coalición.

La retirada, por tanto, modifica la presencia militar estadounidense en Irak, pero no elimina la relación de seguridad y defensa entre ambos países.

Irán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz

La salida de EE. UU. de Irak coincide con otro frente de la guerra con Irán: la situación en el estrecho de Ormuz.

Este 30 de septiembre, Irán confirmó que recibió la respuesta estadounidense a su propuesta para reactivar el alto el fuego. El contenido completo de la respuesta no había sido divulgado públicamente.

La propuesta iraní contempla un acuerdo de siete días y una reapertura gradual del estrecho de Ormuz al tráfico comercial, a cambio de condiciones planteadas por Teherán, entre ellas el levantamiento de bloqueos y otras medidas económicas.

El estrecho es una vía estratégica para el transporte marítimo de hidrocarburos y su situación se ha convertido en uno de los puntos centrales de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Mientras Washington concluyó su misión militar en Irak, Teherán mantiene su posición sobre Ormuz y analiza la respuesta recibida mediante los canales diplomáticos utilizados durante las negociaciones.

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