EE. UU. presenta nuevos cargos por tortura contra Nicolás Maduro y su esposa

Maduro y Cilia Flores habrían torturado estadounidenses. Foto: Reuters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una nueva acusación sustitutiva contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a quienes ahora señala de conspirar para cometer actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas.

Los nuevos cargos fueron dados a conocer por el fiscal general Todd Blanche y se suman a las acusaciones por narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas que llevaron a la captura de ambos en enero de 2026.

A superseding indictment was just unsealed charging Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores with conspiracy to commit torture, including the alleged torture of United States citizens for over two decades, in addition to the narcotics trafficking and weapons offenses already… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 8, 2026

Acusan a Maduro de dirigir un sistema de tortura

La acusación presentada ante una corte federal de Manhattan sostiene que Maduro encabezó un esquema de represión utilizado contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses durante su permanencia en el poder.

De acuerdo con los fiscales, el exmandatario autorizó el uso de la tortura como mecanismo de control político desde que asumió la Presidencia de Venezuela.

“Cuando Maduro se convirtió en presidente de Venezuela alrededor de 2013, autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención militar y la violencia como medio de represión contra la oposición política”, señala la acusación.

La Fiscalía sostiene además que Cilia Flores participó en el desarrollo y funcionamiento de ese sistema.

Señalan torturas contra ciudadanos estadounidenses

Según las autoridades estadounidenses, más de una docena de ciudadanos de Estados Unidos habrían sido sometidos a tortura mientras permanecían bajo custodia del gobierno venezolano.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que las víctimas habrían sido sometidas a distintos tipos de abuso.

“El régimen de Maduro sometió a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia del gobierno venezolano, incluyendo el uso de drogas, descargas eléctricas, agresiones sexuales y más”.

Entre los casos incluidos en la acusación aparece un ciudadano estadounidense que, según los fiscales, fue golpeado, sometido a descargas eléctricas y mantenido con vida porque podía ser utilizado como moneda de cambio en un eventual intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

Otro de los casos describe a un ciudadano estadounidense detenido en 2024 que, de acuerdo con la acusación, fue golpeado de manera constante durante varios días y sufrió una lesión permanente en un ojo.

Nuevos cargos contra Maduro y Flores

La acusación modificada agrega un cargo de conspiración para cometer tortura contra Maduro.

En el caso de Flores, enfrenta:

Un cargo de conspiración para cometer tortura.

Un cargo de narcoterrorismo.

Los fiscales sostienen que varios testigos podrían declarar sobre los presuntos actos de tortura que ambos habrían coordinado mientras estuvieron al frente del gobierno venezolano.

Flores permanece detenida

Durante una audiencia relacionada con el caso, un juez federal rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores.

Los abogados argumentaron que requiere atención médica y propusieron que permaneciera bajo arresto domiciliario con vigilancia privada.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso y calificó las acusaciones como especialmente graves.

Maduro mantiene estrategia de defensa

Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo tras su captura en enero pasado.

La defensa del exmandatario ha sostenido además que debería gozar de inmunidad judicial por haber sido jefe de Estado de una nación soberana.

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