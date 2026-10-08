Alito Moreno perfila a Claudia Anaya para competir por Zacatecas

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Foto: Cuartoscuro

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, perfiló a la senadora Claudia Anaya como una pieza clave para competir por la gubernatura de Zacatecas en la elección del próximo año.

El líder priista destacó las cualidades de la legisladora y señaló que su participación puede contribuir a la unidad del partido y a la construcción de una coalición.

“Alito” Moreno destaca a Claudia Anaya

Alejandro Moreno calificó a Claudia Anaya como una mujer “valiente, inteligente” y profesional, además de destacar su participación en tribuna.

Moreno también describió a la senadora como una ciudadana ejemplar y resaltó que es “echada para adelante con carácter”.

“Claudia Anaya es una mujer valiente, inteligente, profesional. Claudia Anaya está para abonar a la unidad de nuestro partido, a la unidad de una gran coalición, es una ciudadana ejemplar, ustedes la ven participa en tribuna es echada para adelante, con carácter”, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

De acuerdo con el dirigente priista, la estrategia rumbo a la elección no contempla que el PRI vaya en solitario, sino que busca construir un bloque amplio en el que Anaya tenga un papel central.

PRI busca construir un frente amplio

Alejandro Moreno señaló que Claudia Anaya representa un factor para construir y consolidar la unidad en Zacatecas, no solamente dentro del PRI.

El dirigente nacional del tricolor afirmó que este frente será impulsado de cara a la elección por la gubernatura de Zacatecas.

“Es un factor importante para construir y consolidar la unidad en Zacatecas, no sólo en el PRI, en la construcción de un gran frente amplio político ciudadano que se va a impulsar y que no tengo ni la menor duda que vamos a ganar la gubernatura de Zacatecas”, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Moreno incluso expresó su confianza en que el bloque que plantea pueda obtener el triunfo en la entidad.

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