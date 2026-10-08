Céline Dion resbala y cae en el escenario durante su concierto en París: video

Celine Dion resbaló en su concierto en París. Foto: AFP

Céline Dion vivió un pequeño incidente durante su concierto en París, la cantante canadiense resbaló y cayó sobre el escenario mientras ofrecía el undécimo espectáculo de su residencia, pero se levantó rápidamente y continuó con la presentación.

El momento ocurrió la noche del miércoles 7 de octubre en la Plenitude Arena, en Nanterre, Francia, mientras interpretaba “Dans un autre monde”. En videos compartidos en redes sociales se observa a la cantante moverse sobre el escenario y, en uno de sus pasos, perder el equilibrio y caer hacia atrás.

Dion se levantó casi de inmediato y, antes de continuar con la canción, levantó el pulgar para tranquilizar al público. La cantante siguió con el espectáculo sin detener la presentación.

La caída habría ocurrido cuando el largo de su pantalón quedó bajo el tacón, sin embargo, ni Céline Dion ni su equipo han informado que la cantante haya sufrido alguna lesión por el percance.

Céline Dion est épaulée par du playback, que tout ceci est triste… pic.twitter.com/6SCfFbrTZ9 — 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘 – 𝕱𝖗𝖆𝖓𝖈𝖊 ♱ (@Reine_Margot2) October 8, 2026

Céline Dion también olvidó parte de una canción

La caída no fue el único momento inesperado de la noche, más tarde, mientras interpretaba “Pour que tu m’aimes encore”, Céline Dion tuvo un breve olvido de la letra y reconoció frente al público que había olvidado sus palabras.

Los asistentes comenzaron a cantar la canción para ayudarla a continuar, en un momento que terminó por convertirse en uno de los más emotivos de la noche.

Céline Dion bug sur les paroles de « Tu m’aimes encore » 😭🎤



Petit trou de mémoire pour Céline Dion pendant son concert : la chanteuse a oublié quelques paroles de son titre culte « Tu m’aimes encore »…😂❤️#CelineDion #TuMaimesEncore #Concert #melty #Bestimage pic.twitter.com/utcmRte4dD — melty (@melty_fr) October 8, 2026

¿Cuándo termina la residencia de Céline Dion en París?

Céline Dion comenzó su actual residencia en la Plenitude Arena el 12 de septiembre de 2026, con una serie de presentaciones que marcan su regreso a los conciertos regulares después de varios años alejada de los escenarios.

De acuerdo con el calendario oficial de la cantante, todavía tiene presentaciones programadas los días 9, 10, 14, 16 y 17 de octubre. Además, su sitio oficial contempla una nueva serie de conciertos en París para mayo de 2027.

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