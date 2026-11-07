Embajada de Israel rechaza acusaciones de robo de agua e infiltración militar en México: “Buscan perjudicar relación”

Embajador de Israel en México. Foto: Uno TV

La Embajada de Israel en México desmintió categóricamente las versiones que han circulado en redes sociales sobre un presunto despojo de recursos hídricos e infiltración militar en territorio nacional.

El embajador Yoed Magen calificó estos seudoinformes como campañas de desinformación orientadas a deteriorar el vínculo entre ambas naciones.

“Incluye acusaciones ridículas al borde del delirio, tales como que Israel le roba el agua a México, quiere controlarla, que exmilitares israelíes se infiltran en Chiapas o que Israel busca colonizar a México”, Yoed Magen, embajador

El diplomático sostuvo que la difusión de mentiras y manipulación de hechos responde a un intento deliberado por “demonizar a Israel, deslegitimar al Estado y perjudicar sus relaciones con México y otros países”.

Las declaraciones del embajador se dan tras meses de especulaciones en plataformas digitales, donde se acusaba la supuesta existencia de asentamientos israelíes y proyectos irregulares en estados como Chihuahua, Quintana Roo y el Estado de México.

Entre las narrativas difundidas figuraban rumores sobre actividades de descanso para veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Cozumel y supuestos flujos migratorios anómalos.

A pesar de las posturas divergentes sobre el conflicto en Medio Oriente, el representante diplomático confirmó que el diálogo con el Gobierno de México se mantiene abierto y continuo.

“Se trata de mantener un diálogo franco donde se puedan abordar las diferencias. En este sentido, sí ha habido contactos permanentes entre esta embajada y las autoridades mexicanas”, Yoed Magen, embajador

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