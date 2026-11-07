Embajada de Israel rechaza acusaciones de robo de agua e infiltración militar en México: “Buscan perjudicar relación”
Israel rechaza señalamientos sobre presuntas operaciones en Chiapas y otros estados; el embajador denuncia campañas para dañar los vínculos bilaterales
La Embajada de Israel en México desmintió categóricamente las versiones que han circulado en redes sociales sobre un presunto despojo de recursos hídricos e infiltración militar en territorio nacional.
El embajador Yoed Magen calificó estos seudoinformes como campañas de desinformación orientadas a deteriorar el vínculo entre ambas naciones.
“Incluye acusaciones ridículas al borde del delirio, tales como que Israel le roba el agua a México, quiere controlarla, que exmilitares israelíes se infiltran en Chiapas o que Israel busca colonizar a México”,
Yoed Magen, embajador
El diplomático sostuvo que la difusión de mentiras y manipulación de hechos responde a un intento deliberado por “demonizar a Israel, deslegitimar al Estado y perjudicar sus relaciones con México y otros países”.
Las declaraciones del embajador se dan tras meses de especulaciones en plataformas digitales, donde se acusaba la supuesta existencia de asentamientos israelíes y proyectos irregulares en estados como Chihuahua, Quintana Roo y el Estado de México.
Entre las narrativas difundidas figuraban rumores sobre actividades de descanso para veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Cozumel y supuestos flujos migratorios anómalos.
A pesar de las posturas divergentes sobre el conflicto en Medio Oriente, el representante diplomático confirmó que el diálogo con el Gobierno de México se mantiene abierto y continuo.
“Se trata de mantener un diálogo franco donde se puedan abordar las diferencias. En este sentido, sí ha habido contactos permanentes entre esta embajada y las autoridades mexicanas”,
Yoed Magen, embajador
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