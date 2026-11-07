Israel podría perder a Estados Unidos como aliado tras reveses electorales de Netanyahu y Trump 

Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Foto: Reuters.

Israel enfrenta el riesgo de perder parte del respaldo de Estados Unidos, su principal aliado estratégico, luego de los resultados electorales adversos para el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, que reavivaron el debate sobre la relación bilateral y la continuidad de la ayuda militar de Washington.

Las elecciones de octubre en Israel impidieron que el bloque de Netanyahu consiguiera una mayoría absoluta, mientras que los republicanos perdieron terreno frente a los demócratas en los comicios de medio mandato celebrados esta semana en Estados Unidos.

El resultado abrió cuestionamientos sobre el respaldo estadounidense a Israel, particularmente después de las declaraciones del vicepresidente JD Vance, quien mencionó la necesidad de modificar la relación con ese país y poner fin a la guerra contra Irán como parte de las medidas para recuperar votantes.

Durante la jornada electoral del martes, Trump afirmó que había acordado con Netanyahu terminar con la ayuda militar anual de 3 mil 800 millones de dólares que Estados Unidos entrega a Israel. Según el mandatario, el cambio estaría relacionado con el panorama político estadounidense.

La relación entre Israel y Estados Unidos enfrenta cuestionamientos

Las encuestas muestran que la opinión de los estadounidenses sobre Israel se ha deteriorado desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Yael Sternhell, especialista en Estados Unidos de la Universidad de Tel Aviv, explicó que la guerra en Gaza y el conflicto con Irán modificaron la manera en que los ciudadanos estadounidenses perciben a Israel, incluso entre quienes no siguen habitualmente el conflicto palestino-israelí.

Por su parte, Eli Kowaz, analista de la Economic Cooperation Foundation, señaló que el deterioro dejó de ser un asunto exclusivo de los demócratas y comenzó a representar un problema para el conjunto de la relación entre ambos países.

Aunque Netanyahu no se pronunció sobre los resultados electorales estadounidenses ni sobre las declaraciones de Trump respecto a la ayuda militar, el periodista Amit Segal calificó el escenario como una catástrofe histórica para Israel.

El país cuenta con una industria armamentística propia, pero los especialistas consideran que no está preparado para enfrentar una interrupción inmediata del apoyo estadounidense.

Ehud Eilam, exinvestigador del Ministerio de Defensa israelí, explicó que Israel podría adaptarse a un nuevo escenario estratégico, aunque tendría que considerar medidas como:

Contratar préstamos de grandes dimensiones

Incrementar los impuestos

Modificar sus gastos y prioridades de defensa

Además, una reducción del respaldo militar estadounidense podría obligar a Israel a recurrir a armamento menos sofisticado y económico, lo que, de acuerdo con el análisis presentado, incrementaría el riesgo de víctimas civiles.

Gadi Eisenkot busca recomponer la alianza con Washington

En el escenario político israelí, Gadi Eisenkot, figura de la oposición y aspirante a desplazar a Netanyahu, se ha presentado como una alternativa para recuperar la relación con Estados Unidos.

El exjefe del Estado Mayor expresó en inglés su disposición a trabajar de manera estrecha y constructiva con Donald Trump.

Sin embargo, Yael Sternhell consideró que un cambio de tono no será suficiente para conseguir una postura más conciliadora del nuevo Congreso estadounidense, por lo que Eisenkot tendría que plantear nuevas políticas.

Entre los integrantes que llegarán al Congreso se encuentra Abdul El Sayed, identificado en la información como el primer musulmán elegido para el Senado, quien ha calificado la guerra en Gaza de genocidio, una afirmación que Israel rechaza.

La especialista también señaló que la sociedad israelí mantiene una orientación política hacia la derecha y que, al inicio, la ofensiva en Gaza contó con un amplio respaldo de la población.

Por su parte, Yair Golan, dirigente de la izquierda israelí, pidió recuperar el carácter bipartidista de la relación con Washington y responsabilizó a Netanyahu de deteriorarla.

Golan sostuvo que el primer ministro impulsó una narrativa de guerra permanente y gobierno autoritario, una postura que, afirmó, se contrapone con los principios políticos estadounidenses.

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