Enfrentamiento por el agua en Chad deja al menos 25 muertos

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Un enfrentamiento entre grupos étnicos por el acceso al agua ha dejado al menos 25 muertos y 22 heridos en Chad, país africano considerado como uno de los más vulnerables por el cambio climático.

El incidente inició el pasado 30 de octubre en una zona situada en la frontera entre las provincias de Hadjer-Lamis y Bahr el Ghazal. Un pastor de la comunidad kreda llevó a su ganado a beber a un estanque, donde había un integrante de la comunidad kuka.

Ambos discutieron por el uso del agua y, en pleno conflicto, el integrante de kreda sacó su arma, disparando al pie del otro ganadero. En consecuencia, se desató un tiroteo entre ambas comunidades.

Las autoridades llegaron a controlar en gran medida la situación, aunque, para entonces, ya había un saldo mortal. Para este 1 de noviembre, sumaban 25 personas muertas por este enfrentamiento relacionado al agua en Chad de acuerdo con el Ministerio de Administración Territorial.

En cambio, 22 heridos fueron trasladados al hospital de Ngoura, capital del departamento, indicó un diputado a la AFP.

¿Por qué hay enfrentamientos por agua en Chad?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a Chad como uno de los países africanos más vulnerables al cambio climático.

Por su parte, Amnistía Internacional ha subrayado que la presión demográfica y la competencia por los recursos naturales contribuyen a intensificar las tensiones.

A ello se suman deficiencias en la respuesta de las autoridades y problemas de impunidad.

En abril, una disputa por un pozo de agua en el este de Chad dejó un saldo de 44 muertos y diez heridos.

Los enfrentamientos intercomunitarios suelen involucrar a:

Pastores y ganaderos : necesitan agua para sus animales y terrenos donde alimentarlos.

: necesitan agua para sus animales y terrenos donde alimentarlos. Agricultores : dependen del acceso a tierras cultivables y fuentes de agua para sus cosechas.

: dependen del acceso a tierras cultivables y fuentes de agua para sus cosechas. Comunidades asentadas: se disputan con grupos de pastoreo el uso de pozos, estanques y corredores de tránsito del ganado.

En 2025, Amnistía Internacional documentó siete episodios violentos entre agricultores en cuatro provincias del sur, ocurridos entre 2022 y 2024. Dejaron un saldo de:

98 personas asesinadas.

Más de 100 personas heridas.

Más de 600 viviendas destruidas.

Robo de ganado y productos agrícolas.

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