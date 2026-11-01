Conceden suspensión definitiva a Ernesto Ruffo; sigue su vinculación a proceso

Foto: Cuartoscuro

La jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro del juicio de amparo 1085/2026.

La medida otorgada por la juzgadora federal frena el avance de la causa penal hacia la etapa de juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo promovido por la defensa.

No obstante, la resolución no cancela la vinculación a proceso ni implica la absolución de los delitos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso del exgobernador de Baja California

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California.

La FGR lo señala como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, presuntamente vinculada con el contrabando de gasolina y diésel mediante ferrotanques, modalidad de huachicol fiscal que habría generado un quebranto estimado en cuatro mil millones de pesos al erario público.

Tras permanecer dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, el exmandatario obtuvo previamente un cambio en la medida cautelar.

Actualmente enfrenta el procedimiento bajo prisión preventiva domiciliaria con custodia permanentemente a cargo de la Guardia Nacional.

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