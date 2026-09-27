CFE suspende suministro eléctrico en 32 zonas de Chiapas por trabajos de mantenimiento 

Trabajador de CFE. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó este domingo la interrupción del suministro eléctrico en más de 32 zonas de Chiapas, debido a trabajos de modernización y mantenimiento en la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. La suspensión del servicio se realizará de las 06:00 a las 14:00 horas.

CFE realizará cortes de luz en municipios de Chiapas

De acuerdo con la información proporcionada, las labores contemplan interrupciones en distintas localidades de los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, entre otros puntos de la entidad.

En Arriaga, el corte contempla la cabecera municipal, así como Azteca, El Nanchito, Tiltepec, Tierra y Libertad, Durango e Ignacio Ramírez.

En Tonalá, la suspensión del suministro eléctrico alcanzará la cabecera municipal, Cristo Rey, Huizachal, Paredón, Puerto Arista, Playa del Sol, Doctor Belisario Domínguez, La Polka y Boca del Cielo.

Mientras que en Pijijiapan, las localidades consideradas son:

Cabecera municipal

Tres Picos

Manuel Ávila Camacho

Los Pijazos

El Manguito

La Perseverancia

La Frontera

Tamaulipas

Las Maderas

San Isidro

Santa Virginia

Las Brisas

La Conquista

El Volante

Costa Azul

Cortes de luz también contemplan otras zonas

La CFE también contempla interrupciones en diversas zonas y comunidades de Jiquipilas, Chilón, Reforma, Juárez, Villa Corzo y Tapachula.

Los trabajos previstos por la empresa también alcanzarán a la localidad colindante de Chahuites, Oaxaca, como parte de las labores programadas en la infraestructura eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad señaló que las acciones forman parte de un plan de reforzamiento para atender la creciente demanda energética de Chiapas, además de optimizar la estabilidad del sistema y operar con mayores niveles de seguridad.

CFE pide tomar precauciones durante la suspensión

Las labores fueron acordadas previamente con las autoridades locales, de acuerdo con la información proporcionada por la CFE.

Ante la interrupción del suministro eléctrico, la empresa exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para proteger sus equipos electrónicos e insumos durante el periodo en que permanezca suspendido el servicio.

La baja del servicio está prevista entre las 06:00 y las 14:00 horas de este domingo en las zonas contempladas dentro del programa de mantenimiento y modernización.

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