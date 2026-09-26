EE.UU. evalúa posible acción militar contra Cuba, asegura CBS

El medio tuvo acceso a un mensaje de las Fuerzas Armadas. Foto: Archivo / AFP

El Ejército de Estados Unidos evalúa la posibilidad de realizar una acción militar en torno a Cuba, publicó CBS News tras tener acceso a un mensaje interno de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Según el medio de comunicación estadounidense, la Reserva del Ejército estudia si puede proporcionar al Comando Sur de las fuerzas armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses.

Aunque no aclaró que el mensaje no hace referencia a Cuba, “la solicitud es para que se continúe con la planificación militar dirigida” contra la isla, de acuerdo con varios funcionarios entrevistados por el medio bajo condición de anonimato debido a que no están autorizados para hablar públicamente.

¿Cómo sería la acción militar de Estados Unidos en Cuba?

Aunque la información es escasa, en el mensaje se pide a los comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que estarían bajo la autoridad del Comando Sur de EE.UU. Para ello, señala, se necesitarían en 90 a 120 días y “se les ordena a los comandos que proporcionen sus comentarios al cuartel general de la Reserva del Ejército antes del 25 de septiembre”.

Entre las unidades se encuentra un batallón de apoyo logístico de combate especializado en la coordinación de la logística, como el transporte, el mantenimiento, el combustible y las necesidades de suministro, junto con un batallón de ingenieros.

También se contempla la creación de una brigada médica para “comandar y coordinar las unidades médicas“, señala CBS News.

The U.S. Army Reserve is examining whether it can provide the military's Southern Command with police forces, medical personnel and other support units within the next four months, according to an internal Army message reviewed by CBS News.



Though the message makes no reference… pic.twitter.com/V2bZEcxQF2 — CBS News (@CBSNews) September 25, 2026

Siguen las tensiones entre EE.UU. y Cuba

Cuba calificó de “calumnias” y “falsedades” las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre, mientras la delegación de la isla abandonó la sala durante el discurso del mandatario, en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.

En su discurso, Trump afirmó que Cuba “caerá”, sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno quiere un “cambio fundamental” en la isla.

“El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, escribió en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien encabeza la delegación de la isla en Nueva York.

“Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”, añadió Rodríguez.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a Trump de recurrir a la “mentira” para justificar la política estadounidense hacia la isla.

“Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de EE.UU repite en la ONU que Cuba representa una amenaza”, escribió en X.

EE.UU. y Cuba en su momento de mayor tensión

Las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reforzado las sanciones contra Cuba y aumentado la presión diplomática sobre el gobierno comunista, al que aplica un bloqueo petrolero desde enero.

Desde entonces, Trump ha sido amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” de la isla, ubicada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, por considerarla una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

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