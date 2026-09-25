Irán presenta a EE. UU. un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en 7 días

Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en siete días. Foto:AFP/Reuters

Irán presentó a Estados Unidos, a través de Qatar, un plan para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación marítima en un plazo de siete días, informó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El funcionario explicó que la propuesta está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el cese de las hostilidades en Medio Oriente. La reapertura de esta ruta estratégica tendría implicaciones para el transporte internacional de hidrocarburos.

Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz en 7 días

Abás Araqchi dio a conocer la propuesta el viernes durante su presencia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. El canciller iraní señaló que Teherán hizo llegar a Washington un plan concreto mediante Qatar, después de la reunión que sostuvo el martes con el enviado estadounidense Steve Witkoff.

“Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto a siete días”, declaró Araqchi.

De acuerdo con el funcionario, si se cumplen las condiciones establecidas por Irán, el estrecho de Ormuz podría volver a abrirse y el tránsito marítimo habitual se restablecería siete días después. Araqchi sostuvo que la decisión corresponde ahora a Estados Unidos y afirmó que Irán no aceptará presiones relacionadas con sus derechos soberanos.

“Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación”, enfatizó.

¿Qué condiciones plantea Irán para reabrir Ormuz?

Informes de prensa citados en torno a la propuesta señalan que el plan contempla un cese de las hostilidades durante siete días en Medio Oriente, incluido el conflicto en Líbano.

Entre las condiciones mencionadas también se encuentran:

La liberación de activos iraníes congelados, por un valor de al menos 12 mil millones de dólares

El levantamiento de las sanciones al petróleo iraní

El fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán

El cese de las hostilidades en Yemen

Según la propuesta, al concluir el séptimo día de la tregua, Irán procedería con la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito marítimo. Hossein Mohebi, portavoz de los Guardianes de la Revolución, también había mencionado el fin de las hostilidades en Yemen como una de las condiciones planteadas por Teherán.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos, debido a la cantidad de petróleo y gas que transita por esta vía entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Por ello, cualquier interrupción prolongada de la navegación puede generar preocupación en los mercados energéticos y afectar las rutas utilizadas para transportar petróleo y otros productos derivados.

Irán ha exigido a los buques que buscan atravesar el estrecho que obtengan una autorización de sus autoridades, bajo el argumento de razones de seguridad y soberanía. El cierre o las restricciones al tránsito por esta vía se han convertido en uno de los principales puntos de tensión durante las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Irán y Estados Unidos ya habían acordado un protocolo en junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaron en junio un protocolo de acuerdo que tenía como objetivos poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y posteriormente iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el contenido del acuerdo fue interpretado de manera diferente por ambas partes, de acuerdo con los reportes citados, y las hostilidades se reanudaron en torno al estrecho.

En este contexto, la nueva propuesta iraní busca establecer condiciones específicas para una tregua de siete días y la posterior reapertura de la ruta marítima. Pezeshkian afirmó el viernes, mediante una publicación en X, que su país busca regresar al memorando de entendimiento alcanzado en junio. El mensaje se produjo después de que el mandatario iraní señalará durante la Asamblea General de la ONU que su país no se doblegaría ante Washington.

Por ahora, la propuesta presentada por Irán depende de la respuesta de Estados Unidos y del cumplimiento de las condiciones planteadas por Teherán. La posible reapertura del estrecho de Ormuz permanece vinculada a las negociaciones sobre el cese de las hostilidades y otros asuntos económicos y diplomáticos entre ambos países.

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