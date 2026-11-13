Sismos sacuden Perú durante visita del Papa León XIV; el más fuerte fue de magnitud 5.9

Tres sismos azotan Perú este 13 de noviembre. Foto: AFP

Perú registró varios sismos este viernes 13 de noviembre de 2026, incluido uno de magnitud 5.9, mientras el Papa León XIV realiza una visita apostólica al país sudamericano.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió frente a las costas de Ica, en el sur del territorio peruano. Mientras tanto, el pontífice desarrollaba actividades religiosas en Chiclayo, en la región de Lambayeque, al norte del país.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor de magnitud 5.9 ocurrió a las 11:43 horas locales, con una profundidad de 32 kilómetros.

El organismo ubicó su epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, departamento de Ica.

Hasta los primeros reportes de las autoridades peruanas, no se habían confirmado víctimas ni daños materiales por el movimiento.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0788

Fecha:13/11/2026 11:43:00

Mag:5.9

Prof:32km

Lat:-15.14

Long:-76.09

Int:IV San Juan de Marcona

Ref:102 km al O de San Juan de Marcona, Nasca – Icahttps://t.co/5DkKZWxgfL — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 13, 2026

¿Dónde ocurrieron los sismos de este 13 de noviembre en Perú?

La actividad sísmica comenzó durante la madrugada del viernes, cuando el IGP registró tres movimientos en distintas regiones del territorio peruano.

El primero ocurrió a las 5:32 horas, con una magnitud de 4.7 y epicentro a 65 kilómetros al noreste de Puerto Inca, en Huánuco. Su profundidad fue de 131 kilómetros.

Posteriormente, a las 5:55 horas, se registró otro temblor de magnitud 4.7, localizado a 81 kilómetros al norte de Lagunas, en la región de Loreto. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Un tercer sismo ocurrió a las 7:37 horas, con magnitud 4.6, a 32 kilómetros al sureste de Puerto Bermúdez, en la región de Pasco. Su profundidad fue de 139 kilómetros.

Horas después, a las 11:43, se produjo el movimiento de magnitud 5.9 frente a las costas de Ica, que superó en magnitud a los tres eventos anteriores.

Según los registros del IGP, el temblor de Ica alcanzó una intensidad de IV en San Juan de Marcona, mientras los tres primeros tuvieron intensidades de III en sus respectivas localidades de referencia.

¿Hay alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 5.9?

Tras el movimiento de magnitud 5.9, la Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami, de acuerdo con los reportes difundidos después del evento.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades locales tampoco habían informado sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con el temblor, según la información disponible inicialmente.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la población consultar los reportes oficiales.

Papa León XIV visita Chiclayo durante jornada de sismos en Perú

Los movimientos telúricos coincidieron con la visita apostólica del Papa León XIV, quien llegó a Perú el 11 de noviembre para desarrollar una agenda de actividades religiosas y encuentros con autoridades y comunidades.

Este viernes 13 de noviembre, el pontífice viajó desde Lima hasta Chiclayo, ciudad donde fue obispo entre 2014 y 2023, antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Su agenda contempla una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, una visita a la capilla San Óscar A. Romero y encuentros con integrantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria.

El sismo de magnitud 5.9 ocurrió mientras el Papa se encontraba en esa región del norte peruano.

Sin embargo, el epicentro estuvo frente a las costas de Ica, lejos de Chiclayo, por lo que ambos acontecimientos se desarrollaron en zonas distintas del país.

La visita apostólica continuará con actividades previstas en Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes del regreso del pontífice a Lima.

¿Por qué se registran tantos sismos en Perú?

Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.

Su ubicación geográfica está relacionada con el movimiento de la placa de Nazca, que se introduce debajo de la placa Sudamericana mediante un proceso conocido como subducción.

La acumulación y liberación de energía entre ambas placas puede generar movimientos telúricos de diferentes magnitudes y profundidades.

Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo permanente mediante su Centro Sismológico Nacional.

El Indeci recomienda identificar zonas seguras, contar con un plan familiar de emergencia y preparar una mochila con artículos indispensables.

También pide evitar ventanas, estructuras inestables y objetos que puedan caer durante un movimiento sísmico.

Las autoridades peruanas continuarán evaluando los efectos de los sismos registrados este viernes 13 de noviembre.

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