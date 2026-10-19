Segunda jornada de disturbios en Milán deja más de 200 detenidos, la mayoría menores de edad

Foto: Reuters

Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 200 jóvenes, alrededor del 80% menores de edad, en la segunda jornada consecutiva de graves disturbios, vandalismo y saqueos en el centro de Milán tras las movilizaciones convocadas en esta y otras ciudades de Italia, como Turín o Bolonia, para protestar contra el encarecimiento de la vida.

Los altercados se han caracterizado por el movimiento rápido de pequeños grupos de jóvenes encapuchados, desplazándose de manera mayoritaria entre la plaza de San Babila, la céntrica vía Torino, la plaza del Duomo y el corso Vittorio Emanuele, según informó la agencia de noticias italiana Adnkronos.

MILAN, ITALY DESCENDS INTO CHAOS FOR A SECOND DAY



Protesters inspired by France run amok.



Second and third generation youths smash shops, loot stores and attack police vans near the Duomo.



A store owner grabs a baton and carries out a citizen’s arrest on a looter exiting his… pic.twitter.com/XeX4xp0Gj2 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 19, 2026

Durante estos ataques, los asaltantes saquearon un supermercado y varias tiendas. Además de estos robos, los manifestantes provocaron numerosos destrozos tanto en el mobiliario urbano como en la propiedad privada, rompiendo marquesinas de autobuses, mesas de terrazas al aire libre y dañando tanto vehículos aparcados como coches atrapados en el tráfico.

Asimismo, según recoge dicha agencia, también destrozaron a pedradas los escaparates de varios establecimientos comerciales, incluyendo los grandes almacenes La Rinascente, en la plaza del Duomo, y un local de comida rápida en la emblemática galería.

Estos actos derivaron en enfrentamientos directos con los efectivos de la Policía y los Carabineros, a quienes los grupos de jóvenes atacaron mediante el lanzamiento sistemático de piedras, sillas y petardos. Las fuerzas del orden respondieron mediante gases lacrimógenos y cañones de agua para tratar de contener y dispersar a los alborotadores en la zona del Palacio Real.

🚨#BREAKING: The people of Milan in Italy have had ENOUGH of the 3rd world migrants destroying their stores and are now BEATING THEM BACK with batons!!!



A lone Italian man wielding a baton starts SINGLE-HANDEDLY TAKING DOWN multiple looters at the Under Armour store in Milan!!! pic.twitter.com/lKyyCLwLdR — Matt Van Swol (@mattvanswol) October 18, 2026

La tensión de los disturbios llegó a invadir la explanada exterior de la propia catedral del Duomo, obligando a clausurar temporalmente las puertas principales de la fachada. A causa del lanzamiento de lacrimógenos y las carreras en el exterior, las autoridades religiosas gestionaron la salida segura de los fieles y turistas que asistían a los oficios de la tarde, dirigiéndolos hacia las puertas laterales colindantes con el Arzobispado para evitar mayores incidentes.

Ante ello, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los primeros ataques “violentos” porque “manifestarse es un derecho”, pero “poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es”.

“Una vez más, las mujeres y los hombres de las fuerzas del orden tuvieron que enfrentarse a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos”, señaló en un mensaje publicado en redes sociales.

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