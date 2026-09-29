EE. UU. sanciona personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa; uno de ellos, el exesposo de Marina del Pilar

Relacionados con el narco. Foto: Departamento del Tesoro EE. UU.

Estados Unidos confirmó sanciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa, así como operadores del narcotráfico, presuntos facilitadores financieros y funcionarios mexicanos acusados de colaborar con el grupo. En la lista de sancionados destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Además de la expareja de la gobernadora, en la lista también figura Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, señalado como líder del Cártel de Sinaloa, así como contra otras 20 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con la organización criminal.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, e incluye a operadores del narcotráfico, presuntos facilitadores financieros y funcionarios mexicanos.

¿A quiénes sancionó Estados Unidos?

Entre los señalados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “Mayito Flaco” ejerció su poder a través de una “red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos”.

La lista incluye además a:

Alfonso Arzate García, “Aquiles”

René Arzate García, la “Rana”

Juan José Ponce, el “Ruso”

Los dos primeros son hermanos y son identificados como operadores de la organización en Tijuana, mientras que el “Ruso” sería el jefe de plaza del cártel en Mexicali.

Se identificó también, como lugartenientes principales y red de apoyo de “Aquiles” y la “Rana” a:

Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “ Gordo Flubber”

Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “Cabezón”

Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “Ranchero”

“Responsables de perpetrar actos de violencia en nombre de la ‘Rana’, así como de gestionar la producción y el transporte de narcóticos peligrosos, incluyendo fentanilo, a través de Tijuana y hacia Estados Unidos”. Departamento del Tesoro de EE. UU.

¿Qué empresas están en la lista?

Las sanciones alcanzan a casas de cambio, compañías de transporte y negocios de distintos sectores.

Entre las empresas señaladas está Magic Casa de Cambio, propiedad de Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja sentimental de Gordo Flubber.

La empresa colaboraba con casas de cambio cómplices en el sur de California para recolectar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico en Estados Unidos.

“Realizar transacciones espejo y transferir los fondos de regreso a México, lavando así el dinero para ‘Gordo Flubber’ y la ‘Rana’”. Departamento del Tesoro de EE. UU.

Además, también se sancionó, entre otras, a:

Grupo Baja Fixer, SA de CV

Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV

Grupo Baja Firme, SA de CV

Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV

Rivos Servicios, SA de CV

Mia Centro Cambiario, SA de CV

El Departamento del Tesoro informó que la medida busca afectar las redes financieras, empresariales y políticas que, según sus investigaciones, permiten operar al grupo criminal.

UIF bloquea a 46 sujetos en México

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a los 46 sujetos señalados por la OFAC —21 personas físicas y 25 morales— a la Lista de Personas Bloqueadas.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas derivadas de una designación de la OFAC.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos… pic.twitter.com/qUZMifsmlE — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 29, 2026

La dependencia indicó que detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, por lo que adoptó medidas preventivas para proteger el sistema financiero.

La UIF aclaró que la inclusión en la lista no determina responsabilidad penal ni acredita los señalamientos. Las personas incluidas pueden ejercer su garantía de audiencia y los recursos legales correspondientes.

¿Cuál es el papel de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila?

Las autoridades señalan a Carlos Alberto Torres Torres como operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, alías el “Ruso”, quien mantiene el control de Mexicali.

“Utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California”, Departamento del Tesoro de Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, con el objetivo de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en el estado.

El dinero de los sobornos del narco pasaba por manos de Luis Torres, excuñado de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, quien se encargaba de blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.

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