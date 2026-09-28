Metro, autobuses y escuelas: afectaciones de la huelga nacional en Francia el 29 de septiembre

Movilización en Francia. Foto: AFP

Francia enfrentará severas afectaciones por la huelga nacional anunciada. Varios servicios pararán por completo y algunos más serán cierres parciales. Según reportes, la movilización fue convocada para exigir al Gobierno varias peticiones, como mejoras salariales.

¿Qué servicios pararán en Francia por la huelga?

Metro y transporte de París

De acuerdo con el sitio oficial del Grupo RATP, por la jornada nacional de movilización en el sector público están cerradas algunas estaciones de las líneas del transporte público. Por ejmplo:

De la Línea 1: Reuilly – Diderot | Bastille

De la Línea 3: Temple

De la Línea 5: Breguet – Sabin | Bastille

De la Línea 8: Reuilly – Diderot | Filles du Calvaire | Saint – Sébastien – Froissart | Chemin Vert | Bastille

La empresa destacó que en las estaciones cerradas, los trenes no pararán y, por lo tanto, no se garantizarán las conexiones.

Además, destacaron que “la reapertura se llevará a cabo previa autorización de la Prefectura de Policía”.

Del mismo modo, algunas rutas de autobuses, tranvías y RER verán afectadas sus rutas.

Escuelas

Reportes señalan que, debido a la situación, también se verían afectados los servicios educativos con la ausencia de profesores. La recomendación es consultar con fuentes escolares para conocer el estatus que guarden las clases en los institutos.

Hospitales

Personal médico también se hará presente en la huelga nacional de Francia, en donde, si bien no se estima el cierre de hospitales, sí se prevé que personal sanitario se ausente de los nosocomios, con lo que podrían verse afectados algunos servicios médicos.

Ayuntamientos

Los trámites y servicios podrían enfrentar cambios de horario o ser más complicados para realizarlos debido a la movilización nacional que se anunció en Francia para el 29 de septiembre.

¿Por qué es la huelga en Francia?

La huelga en Francia ocurrirá tras la convocatoria de sindicatos del sector público bajo el argumento de defender y exigir mejoras en las condiciones laborales.

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