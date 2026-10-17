¿Quién es César Jáuregui Moreno? exfiscal de Chihuahua detenido por delitos al servicio público; su audiencia será hoy mismo

César Jáuregui Moreno: trayectoria política y cargos públicos Foto: Especial

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido este sábado 17 de octubre de 2026 en la capital del estado por una orden de aprehensión relacionada con los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La investigación está vinculada con el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, donde se localizó un presunto narcolaboratorio y posteriormente murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos.

¿Qué se sabe de César Jáuregui Moreno?

Jáuregui Moreno es abogado y político con una trayectoria de más de tres décadas en la administración pública de Chihuahua. Nació el 26 de junio de 1966 en Mexicali, Baja California, y estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de donde egresó en 1990.

Su carrera política se desarrolló principalmente en Chihuahua, donde ocupó cargos municipales, legislativos y estatales, además de participar en actividades de organización electoral y asesoría jurídica dentro del PAN.

Entre los puestos que desempeñó se encuentran:

Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez , entre 2000 y 2001.

, entre 2000 y 2001. Diputado local y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Chihuahua, de 2004 a 2007 y de 2013 a 2016.

en el Congreso de Chihuahua, de 2004 a 2007 y de 2013 a 2016. Candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez en 2010, elección que perdió frente al priista Héctor Murguía Lardizábal.

en 2010, elección que perdió frente al priista Héctor Murguía Lardizábal. Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua , durante la administración municipal de María Eugenia Campos Galván, a partir de 2016.

, durante la administración municipal de María Eugenia Campos Galván, a partir de 2016. Secretario general de Gobierno de Chihuahua , tras la llegada de Campos a la gubernatura en 2021.

, tras la llegada de Campos a la gubernatura en 2021. Fiscal general del Estado de Chihuahua, cargo que ocupó desde 2023 hasta abril de 2026.

El 27 de abril de 2026, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como fiscal general, en medio de la controversia por el operativo en El Pinal y las interrogantes sobre la participación de personal estadounidense.

#NACIONAL🚨|| Detienen a César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, por el presunto ejercicio ilegal del servicio público. La captura ocurre tras un operativo contra un narcolaboratorio vinculado al caso CIA. pic.twitter.com/oo8MbxCQMu — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 17, 2026

¿De qué delitos acusan a César Jáuregui?

La orden de aprehensión contra el exfiscal corresponde a la causa penal 3055/2026 y fue emitida por un juez el 16 de octubre de 2026, según documentos judiciales difundidos por medios de comunicación.

Los delitos señalados son:

Ejercicio ilegal del servicio público: relacionado con el presunto incumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio de una función pública.

relacionado con el presunto incumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio de una función pública. Coalición: imputación vinculada con la presunta actuación concertada de servidores públicos contra las disposiciones que rigen sus funciones.

La investigación se relaciona con el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales y elementos del Ejército localizaron un presunto laboratorio de drogas. Tras el operativo, un accidente vehicular provocó la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de Chihuahua.

El exfiscal general del Estado de Chihuahua, comparecerá ante un juez este sábado 17 de octubre a las 3:00 de la tarde, en la Sala 2 del Centro de Justicia, luego de su detención relacionada con las investigaciones sobre el operativo realizado para desmantelar un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara.

Qué sigue en el caso del exfiscal de Chihuahua?

La detención busca que Jáuregui comparezca ante la autoridad judicial para responder a las imputaciones. La orden de aprehensión no constituye por sí misma una sentencia ni acredita su responsabilidad penal.

En el mismo expediente se ordenó la aprehensión de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro. De acuerdo con la documentación difundida, también enfrenta señalamientos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

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