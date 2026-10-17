INE da 100 días a jóvenes para tramitar su credencial para votar por primera vez

Jóvenes tienen 100 días para tramitar credencial del INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a los jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 a tramitar su Credencial para Votar y participar por primera vez en una elección.El plazo para inscribirse al Padrón Electoral vence en 100 días.

El Instituto recordó que la fecha límite para realizar este trámite es el 25 de enero de 2027, por lo que invitó a las personas jóvenes a acudir con anticipación a cualquiera de los 841 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) disponibles.

¿Quiénes deben tramitar su credencial para votar?

De acuerdo con el INE, la convocatoria está dirigida a quienes alcancen la mayoría de edad entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, en el marco de la Campaña Anual Intensa 2026-2027.

La inscripción al Padrón Electoral permite que las nuevas generaciones obtengan su credencial y puedan ejercer su derecho al voto en el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

El organismo electoral destacó la importancia de realizar el trámite dentro del periodo establecido, cuyo plazo vence el próximo 25 de enero.

¿Qué documentos necesitan los jóvenes para tramitarla?

Las personas que solicitarán su Credencial para Votar por primera vez deberán presentar tres documentos:

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Identificación con fotografía.

El INE recomendó acudir oportunamente a los módulos para completar la inscripción al Padrón Electoral y obtener la credencial.

Además, el Instituto puso a disposición de los interesados el sitio oficial del Instituto o comunicarse a INETEL, al 800 433 2000, para ampliar la información.

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