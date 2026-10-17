Neuropatía diabética, la amenaza de dolor eterno con la que viven los pacientes diabéticos

¿Sientes mucho o poco dolor? Podrías tener esto. Foto: Shutterstock

“Un dolor severo puede arruinarle la vida a la gente”, advierte la doctora Argelia Lara, especialista en dolor y gerente médico del laboratorio Viatris México, al llamar la atención sobre la neuropatía diabética, una complicación de la diabetes que puede provocar dolor persistente o, por el contrario, pérdida de sensibilidad.

Aunque las personas suelen relacionar la diabetes con problemas de visión, daño renal o amputaciones, las afectaciones a los nervios también pueden deteriorar su calidad de vida. Por ello, en el marco del Día Mundial contra el Dolor, que se conmemora este 17 de octubre, la especialista destaca la importancia de reconocer sus síntomas y buscar atención médica oportuna.

De acuerdo con la 11.ª edición del Atlas de la Diabetes, de la Federación Internacional de Diabetes, alrededor de 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en el mundo en 2024; se estima que para 2050, el número de adultos con diabetes podría alcanzar los 853 millones.

En México, la prevalencia de diabetes tipo 2 se estima en 17%. Según el estudio Prevalencia de diabetes y control glucémico en México, Ensanut 2021-2024, publicado en Salud Pública de México, aproximadamente 14.4 millones de personas viven con esta enfermedad. La prevalencia reportada es de 21.1% en la región Centro y de 20.7% en Pacífico-Norte.

¿Qué es la neuropatía diabética y cómo se manifiesta el dolor en esta?

La neuropatía diabética es una complicación de la diabetes que ocurre cuando los niveles elevados de glucosa en la sangre dañan los nervios, puede afectar distintas partes del cuerpo, aunque es frecuente que los síntomas aparezcan en los pies y las piernas.

El doctor Andrés Hernández Ortiz, jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMN), destacó en conferencia de Viatris que la neuropatía diabética es la complicación más común de la diabetes, pese a que no es tan conocida; pues un 50% de las personas tiene dolor neuropático.

El dolor neuropático puede manifestarse mediante dos tipos de síntomas positivos y negativos; los primeros consisten en sensaciones anormales o exageradas, como ardor persistente, descargas eléctricas, hormigueo o dolor ante un roce ligero e hipersensibilidad.

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Por otra parte, los síntomas negativos están relacionados con la pérdida de sensibilidad; entre ellos están el entumecimiento, la menor percepción del dolor y la dificultad para identificar estímulos en determinadas partes del cuerpo.

“Las personas lo describen como caminar entre algodones, suena bien, ¿no? pero imagínense caminar sin soporte, sin dirección, eso sienten ellos”. Doctor Andrés Hernández Ortiz, jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMN)

Cuando una persona pierde sensibilidad en los pies, puede no advertir heridas, ampollas o lesiones provocadas por el calzado. Si no se detectan y reciben atención, estas pueden evolucionar y contribuir al desarrollo del pie diabético.

Durante la conferencia, los especialistas destacaron que las personas suelen reconocer complicaciones como las amputaciones o la pérdida de la vista, pero desconocen que la diabetes también puede dañar los nervios.

¿Cómo se diagnostica la neuropatía diabética y que tratamiento existe?

El diagnóstico comienza con una consulta médica que permita conocer los antecedentes del paciente, la evolución de la diabetes y las características del dolor.

“Una muy buena exploración física es algo que puede ser determinante”, explicó la.doctora Lara, quien señaló que el personal médico debe revisar la sensibilidad, la fuerza muscular y los reflejos.

La exploración puede incluir pruebas para evaluar la respuesta al tacto, la temperatura y la vibración, en algunos casos, los médicos solicitan estudios complementarios, como pruebas de conducción nerviosa o electromiografía, para evaluar el funcionamiento de los nervios.

Doctores de Viatris. Foto: Jennifer Turrubiartes

Sin embargo, la especialista subrayó que la mejor opción en este caso es la prevención, por ello recomienda que todas las personas que tengan diabetes o sean prediabéticas, acudan a consulta para que el especialista les recomiende cambios en su vida cotidiana (como ejercicio aeróbicos y de fuerza junto con dieta), que puedan mitigar el riesgo de desarrollar neuropatía diabética; pues esta enfermedad, si bien es tratable, no tiene cura.

Para el dolor neuropático pueden utilizarse medicamentos específicos, incluidos ciertos antidepresivos y anticonvulsivos, siempre bajo supervisión médica. Los analgésicos convencionales no necesariamente controlan este tipo de dolor, por lo que es importante identificar su origen.

Los especialistas también advirtieron que el impacto de la enfermedad va más allá de las molestias físicas; ya que el dolor persistente puede dificultar las actividades cotidianas y afectar el bienestar emocional.

Según estudios de la farmacéutica, 30% de los pacientes con neuropatía diabética desarrollan depresión, otro 50% ansiedad y el 70% trastorno de sueño.

Finalmente, la experta también destacó que “el dolor severo puede arruinarle la vida a la gente”, por lo que insistió en la importancia de identificarlo y tratarlo oportunamente.

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