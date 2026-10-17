¿Qué se hizo Ninel Conde? Comparte video de su intenso entrenamiento
Las imágenes han provocado distintas reacciones entre sus seguidores.
Ninel Conde compartió un video en sus redes sociales donde se ve su intensa rutina de entrenamiento que realiza en el gimnasio, donde luce un abdomen y un cuerpo tonificado.
En el video, se ve a la “bombón asesino” levantando pesas y haciendo ejercicios de pierna. Al último, camina hacia el espejo del lugar donde se deja ver de cuerpo completo.
“¡Totalmente fitnes!” , opinó un usuario en X, mientras otro destacó la fuerza de su tren superior: “Wow se le ven hasta los músculos de los brazos”.
Ninel Conde sorprende con cambio de look días antes de mostrar su rutina de gimnasio
Días antes de compartir su rutina de gimnasio, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que llamó la atención en redes sociales. La cantante publicó fotografías desde Miami en las que luce una cabellera rubia y ojos claros.
La artista también compartió imágenes que acompañó con la palabra “metamorfosis”, en referencia a los cambios en su apariencia. Las publicaciones provocaron comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su nueva imagen y recordaron cómo ha cambiado su aspecto con los años.
Además de mostrar su transformación, Conde ha hablado abiertamente sobre sus cuidados de belleza y su disciplina para mantenerse en forma, que incluye ejercicio y tratamientos estéticos.
Incluso, en 2025, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al cambiar el color de sus ojos a verde olivo mediante un procedimiento estético, una transformación que llamó la atención en redes sociales y generó comentarios por su costo y posibles riesgos.
La actriz y cantante compartió en Instagram un video de su intervención y reveló que acudió a la clínica Kerato, en Nueva York, para someterse a una queratopigmentación, técnica que consiste en introducir pigmentos en la córnea para modificar la apariencia del iris.
El cambio de ojos se sumó a las transformaciones estéticas del “Bombón Asesino”, quien también ha mostrado en sus redes sociales sus hábitos de ejercicio y cuidado personal.
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