¿Qué se hizo Ninel Conde? Comparte video de su intenso entrenamiento

Foto: Cuartoscuro | Archivo

Ninel Conde compartió un video en sus redes sociales donde se ve su intensa rutina de entrenamiento que realiza en el gimnasio, donde luce un abdomen y un cuerpo tonificado.

En el video, se ve a la “bombón asesino” levantando pesas y haciendo ejercicios de pierna. Al último, camina hacia el espejo del lugar donde se deja ver de cuerpo completo.

“¡Totalmente fitnes!” , opinó un usuario en X, mientras otro destacó la fuerza de su tren superior: “Wow se le ven hasta los músculos de los brazos”.

¿QUÉ SE HIZO NINEL CONDE?!



Ninel Conde vuelve a dar de qué hablar al mostrar su nueva apariencia y compartir cómo son sus intensas rutinas de entrenamiento en el gimnasio. 💪👀

¡El Bombón Asesino no deja de sorprender con sus cambios!



Cerianitas, miren las imágenes y opinen:… pic.twitter.com/xPXjLPndJt — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 16, 2026

Ninel Conde sorprende con cambio de look días antes de mostrar su rutina de gimnasio

Días antes de compartir su rutina de gimnasio, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que llamó la atención en redes sociales. La cantante publicó fotografías desde Miami en las que luce una cabellera rubia y ojos claros.

La artista también compartió imágenes que acompañó con la palabra “metamorfosis”, en referencia a los cambios en su apariencia. Las publicaciones provocaron comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su nueva imagen y recordaron cómo ha cambiado su aspecto con los años.

Además de mostrar su transformación, Conde ha hablado abiertamente sobre sus cuidados de belleza y su disciplina para mantenerse en forma, que incluye ejercicio y tratamientos estéticos.

Incluso, en 2025, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al cambiar el color de sus ojos a verde olivo mediante un procedimiento estético, una transformación que llamó la atención en redes sociales y generó comentarios por su costo y posibles riesgos.

La actriz y cantante compartió en Instagram un video de su intervención y reveló que acudió a la clínica Kerato, en Nueva York, para someterse a una queratopigmentación, técnica que consiste en introducir pigmentos en la córnea para modificar la apariencia del iris.

El cambio de ojos se sumó a las transformaciones estéticas del “Bombón Asesino”, quien también ha mostrado en sus redes sociales sus hábitos de ejercicio y cuidado personal.

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