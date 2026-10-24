Francia vive nueva jornada de protestas; suman 135 detenidos 

Nuevas protestas en Francia. Foto: AFP.

Miles de personas protestan este sábado en Francia, donde las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad con 70 mil agentes ante una nueva jornada de movilizaciones convocada por chalecos amarillos y estudiantes, luego de los disturbios registrados la semana pasada.

El gobierno de Emmanuel Macron busca evitar nuevos episodios de violencia y desórdenes, después de que las protestas anteriores reunieran entre 550 mil y 800 mil personas. Para esta jornada, las autoridades prohibieron algunas manifestaciones y autorizaron otras en París, Marsella y Lyon.

En Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron durante la mañana granadas de gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de unas 150 personas que intentaba bloquear el tráfico en un sector donde las autoridades habían prohibido las concentraciones.

BREAKING:



Riots have broken out in Lyon, France.



The riot police are deploying large quantities of pepper spray pic.twitter.com/pN8UgYyRKw — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó a inicios de la tarde que no se habían registrado incidentes importantes. También señaló que 135 personas fueron detenidas y que se incautaron objetos como bolas de metal, fuegos artificiales y una katana.

French Interior Minister Laurent Nunez says 135 people have been arrested during nationwide protests over rising living costs, but no major incidents have been reported so far, with 70,000 police deployed across the country. pic.twitter.com/RZFvorj8FD — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 24, 2026

El operativo anunciado por Nuñez incluyó 70 mil agentes, unidades de élite de la policía, soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, blindados de la gendarmería y helicópteros. El funcionario había advertido que las autoridades serían intransigentes ante posibles nuevos disturbios.

Protestas en Francia incluyen movilizaciones en París

En París, Marsella y Lyon se autorizaron las marchas previstas contra el encarecimiento de la vida y en apoyo a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos.

🇫🇷 | AHORA: Cientos de miles de manifestantes en Francia con grandes manifestaciones en París, Lyon, Lille, Toulouse y otras ciudades. pic.twitter.com/pCyV3TrHXr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

En la capital francesa, las autoridades modificaron a última hora el recorrido de la marcha, que inicialmente debía comenzar en la plaza de la Bastilla. El nuevo punto se ubicó en una zona más alejada, al sureste de París, cerca de la autopista que rodea la ciudad.

🇫🇷 | AHORA: Miles de manifestantes marchan en París, partiendo desde la puerta de Italia, a pesar de un cambio de recorrido impuesto en el último minuto por la prefectura. pic.twitter.com/gTqKZe4zTy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Ryad Rani, líder de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo, cuestionó el cambio de recorrido y la decisión de las autoridades sobre las manifestaciones. Los estudiantes mantienen sus movilizaciones desde finales de septiembre para exigir mejores condiciones de educación.

Miles de personas, entre ellas numerosos jóvenes, participaron en la protesta en París bajo un cielo cubierto y con frío otoñal. Durante la movilización se observaron pancartas con mensajes contra Macron y se escucharon consignas como “Macron dimisión” y “Todo el mundo odia la policía”.

🇫🇷 | AHORA: Enormes manifestaciones ahora en París. pic.twitter.com/M2nGPo9wpv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a los países europeos donde también hubo protestas este sábado, entre ellos Francia, España, Italia y Albania, respetar el derecho a manifestarse y priorizar la desescalada durante las operaciones policiales.

Francia refuerza seguridad tras disturbios de la semana pasada

Las autoridades francesas habían establecido desde el lunes toques de queda nocturnos en barrios de grandes ciudades y prohibido determinadas manifestaciones. La medida se adoptó después de los disturbios de la semana anterior, varios de ellos ocurridos durante concentraciones no autorizadas que intentaron acercarse a lugares estratégicos, como los Campos Elíseos.

El gobierno atribuyó los disturbios a grupos de ultraizquierda, entre ellos antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos, a los que, según las autoridades, se sumaron delincuentes oportunistas, especialmente jóvenes procedentes de suburbios de ciudades.

En París, los blindados de la Gendarmería fueron desplegados para proteger el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, y la Asamblea Nacional.

El refuerzo de seguridad también tuvo efectos en establecimientos comerciales y espacios culturales. Muchos comerciantes colocaron tablones de madera en las vitrinas de sus negocios; algunos contemplaban no abrir, mientras que otros indicaron que defenderían sus tiendas ante eventuales saqueos. Durante las protestas de la semana pasada, casi 3 mil comercios resultaron afectados en Francia.

Los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso, además de la Ópera de París, cerraron excepcionalmente este sábado.

Chalecos amarillos anuncian otra movilización en Francia

El movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó protestas durante el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, anunció una nueva movilización para dentro de siete días. El grupo señaló que la protesta será contra una “deriva autoritaria”.

Las movilizaciones de este sábado se producen después de una semana marcada por protestas y disturbios que pusieron al gobierno bajo presión. Las manifestaciones también tienen lugar a seis meses de la elección presidencial, mientras Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN), encabeza los sondeos, según la información proporcionada.

En Orleans, al menos 11 mil personas también se manifestaron contra el partido ultraderechista Agrupación Nacional, que celebra este fin de semana su congreso político bajo fuertes medidas de seguridad.

En otro hecho ocurrido el viernes, un hombre de 39 años perpetró, según Macron, un “atentado terrorista racista” cerca de París que dejó una persona muerta y cinco heridas. El hombre fue detenido.

En medio de las protestas y de la presión sobre el gobierno, la agencia de calificación Moody’s mantuvo el viernes la nota de la deuda soberana de Francia. La agencia consideró que la segunda economía de la Unión Europea logrará aprobar sus presupuestos de 2027, que contemplan un fuerte ajuste fiscal, y que las tensiones sociales disminuirán durante los próximos meses.

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