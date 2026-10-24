Francia despliega 70 mil efectivos ante nuevas protestas sociales

Protestas en Francia. Foto: AFP

Francia desplegó este sábado un operativo de 70 mil agentes de seguridad para contener nuevas protestas de los chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos, en medio de la tensión social que atraviesa el país. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar algunas concentraciones no autorizadas, mientras las autoridades reforzaron la vigilancia en ciudades como París, Lyon y Marsella.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron busca evitar nuevos episodios de violencia como los registrados la semana anterior, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles. Las manifestaciones están relacionadas con el encarecimiento de la vida, las condiciones educativas y el descontento con las autoridades.

France now. Marseille, police prepare for the worst. Armored vehicles hold the streets. pic.twitter.com/hJcbNlD0jO — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Francia refuerza la seguridad ante las movilizaciones

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las autoridades actuarán con firmeza y anunció un dispositivo que incluye unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados de la gendarmería, helicópteros y drones.

En Lyon, agentes lanzaron granadas de gases lacrimógenos contra un grupo de aproximadamente 150 personas que intentaba bloquear el tránsito en una zona donde las concentraciones estaban prohibidas.

BREAKING:



The first riots of today have broken out in France.



Police and rioters are clashing in Lyon pic.twitter.com/oIHzSs0wYJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Aunque algunas manifestaciones no fueron autorizadas, las autoridades permitieron marchas en París, Marsella y Lyon contra el aumento del costo de vida y en apoyo a estudiantes que reclaman mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre. En París, la policía modificó el recorrido previsto.

Los chalecos amarillos anunciaron nuevas acciones en distintos puntos del país, incluidas carreteras, estaciones ferroviarias, puertos y gasolineras.

Comercios y sitios turísticos toman precauciones

Ante el riesgo de saqueos y daños, comerciantes protegieron las vitrinas de sus establecimientos con tablones de madera. Algunos negocios anunciaron que no abrirían, mientras que otros se prepararon para proteger sus instalaciones.

Los museos del Louvre, de Orsay y Picasso, así como la Ópera de París, cerraron de manera excepcional.

🇫🇷 ⚠️🇫🇷 Chers visiteurs,

Sur la recommandation de la préfecture de police de Paris, le musée du Louvre sera exceptionnellement fermé ce samedi 24 octobre.



Le musée national Eugène-Delacroix sera également fermé.



👉 Les modalités de remboursement des billets sont à retrouver… pic.twitter.com/hUvBF9wSrF — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 23, 2026

Consejo de Europa pide respetar el derecho a protestar

En medio de las movilizaciones, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a los países involucrados respetar el derecho a la manifestación y priorizar la desescalada durante las operaciones policiales.

La tensión también coincide con otros episodios de violencia y protestas políticas en el país. Mientras tanto, el Gobierno francés enfrenta el reto de contener los disturbios sin vulnerar los derechos de quienes participan en las movilizaciones.

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