Elecciones Illinois 2026: Pritzker vs. Bailey y la pelea Stratton-Tracy por el Senado

JB Pritzker vs Darren Bailey | Fotos: AFP

Las elecciones de Illinois 2026 tendrán dos contiendas de alto perfil en los comicios generales del 3 de noviembre. El gobernador demócrata JB Pritzker buscará un tercer mandato frente al republicano Darren Bailey, mientras que la vicegobernadora Juliana Stratton se enfrentará a Don Tracy por el escaño del Senado federal que dejará vacante Dick Durbin.

Los cuatro candidatos quedaron definidos tras las elecciones primarias del 17 de marzo, de acuerdo con los resultados publicados por la Junta Electoral de Illinois.

La jornada electoral pondrá a prueba la capacidad de Pritzker para mantenerse al frente del estado por otros cuatro años. Al mismo tiempo, la disputa por el Senado abrirá una nueva etapa política en Illinois, donde Durbin anunció en abril de 2025 que no buscaría la reelección al concluir su mandato.

Elecciones Illinois 2026: Pritzker y Bailey se medirán por la gobernación

El enfrentamiento entre JB Pritzker y Darren Bailey será una repetición de la contienda por la gobernación de 2022, cuando el demócrata derrotó al republicano. Ahora, ambos volverán a competir por dirigir Illinois, luego de imponerse en sus respectivas primarias.

Pritzker obtuvo 1 millón 197 mil 587 votos en las primarias demócratas, sin mayores complicaciones. Bailey, por su parte, recibió 304 mil 162 sufragios, equivalentes al 53.,28% de los votos republicanos contabilizados en la contienda, por delante de Ted Dabrowski, quien alcanzó 165 mil 229 votos, según las cifras de la Junta Electoral Estatal.

La nueva disputa representa otra oportunidad para Bailey de intentar llegar a la gobernación después de su derrota de 2022. Para Pritzker, la elección será clave para determinar si conserva el respaldo necesario para continuar al frente del gobierno estatal.

La votación general está prevista para el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que los electores decidirán quién ocupará la gobernación durante el siguiente periodo.

Pritzker, empresario y gobernador desde 2019, buscará defender su gestión, marcada por inversiones en infraestructura, educación, desarrollo económico y políticas de protección social.

Su rival, Bailey, agricultor y exsenador estatal, centrará su propuesta en la educación, la seguridad pública y el fortalecimiento de las comunidades, de acuerdo con los planteamientos publicados por ambos candidatos.

Elecciones Illinois 2026: Stratton y Tracy competirán por el escaño de Durbin

La carrera por el Senado de Estados Unidos también será una de las principales disputas de estas elecciones, luego de que Dick Durbin anunciara que no buscará otro mandato. El demócrata representa a Illinois en la Cámara Alta desde 1997 y comunicó su decisión de retirarse de la contienda el 23 de abril de 2025.

Su salida abrió el camino para que nuevos aspirantes compitieran por el puesto. En las primarias demócratas, Juliana Stratton consiguió 507 mil 689 votos, equivalentes al 40.39%, y superó a Raja Krishnamoorthi, quien obtuvo 411 mil 150 sufragios, y a Robin Kelly, que sumó 229 mil 788, según los resultados oficiales.

Del lado republicano, Don Tracy se impuso con 215 mil 523 votos, el 39.96% de los sufragios de su partido. Su resultado lo convirtió en el candidato republicano para disputar el escaño en noviembre.

De esta manera, Stratton y Tracy se enfrentarán en la elección general para determinar quién representará a Illinois en el Senado federal después de la salida de Durbin.

La competencia definirá tanto el relevo de uno de los senadores con mayor trayectoria del estado como la composición de la representación de Illinois en Washington.

La elección del 3 de noviembre será, por tanto, una fecha determinante para los votantes de Illinois, quienes deberán elegir entre la continuidad de Pritzker en la gobernación y dos aspirantes que buscan ocupar por primera vez ese escaño del Senado federal.

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