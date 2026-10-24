¡Hasta -5 grados! Frente frío 3 y huracán Vance provocarán lluvia en 31 estados este sábado
Frente frío 3 y el huracán Vance provocarán lluvias en todo el país, excepto en la Ciudad de México. Sin embargo, las temperaturas bajarán este sábado en varios estados.
A lo largo de este sábado 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 31 estados y bajas temperaturas, como parte del frente frío 3 y del huracán Vance.
Vance se mantiene como huracán de categoría 2. De momento, se ubica a 590 km al sursuroeste de Acapulco, Guerrero. Pese a la distancia, se esperan lluvias fuertes y oleaje de hasta 4 metros de altura en Michoacán y Guerrero, donde también aumentarán las rachas de viento.
Por su parte, el frente frío 3 también provocará lluvias, mientras continúa bajando la temperatura. Se prevén mínimas de -5 °C, así como posible caída de aguanieve en Baja California.
¿Dónde lloverá este sábado 24 de octubre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Morelos
- Estado de México
Caída de aguanieve
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 24 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Oaxaca
- Vientos de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y Guerrero
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero
- Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco, Colima y Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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