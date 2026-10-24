¡Hasta -5 grados! Frente frío 3 y huracán Vance provocarán lluvia en 31 estados este sábado

| 04:11 | Ángel Sánchez | Uno TV

Frente frío 3 y el huracán Vance provocarán lluvias en todo el país, excepto en la Ciudad de México. Sin embargo, las temperaturas bajarán este sábado en varios estados.
Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este sábado 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 31 estados y bajas temperaturas, como parte del frente frío 3 y del huracán Vance.

Vance se mantiene como huracán de categoría 2. De momento, se ubica a 590 km al sursuroeste de Acapulco, Guerrero. Pese a la distancia, se esperan lluvias fuertes y oleaje de hasta 4 metros de altura en Michoacán y Guerrero, donde también aumentarán las rachas de viento.

Por su parte, el frente frío 3 también provocará lluvias, mientras continúa bajando la temperatura. Se prevén mínimas de -5 °C, así como posible caída de aguanieve en Baja California.

¿Dónde lloverá este sábado 24 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Estado de México

Caída de aguanieve

  • Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 24 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa
  • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Oaxaca
  • Vientos de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y Guerrero
  • Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleajes de 3.0 a 4.0 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero
  • Oleajes de 2.0 a 3.0 metro de altura: costas de Jalisco, Colima y Oaxaca
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvia. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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