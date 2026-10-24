Israel lanza operación militar en Cisjordania tras muerte de soldados

El operativo ocurre a días de las elecciones en Israel. Foto: AFP

Israel anunció que su Ejército llevará a cabo una operación militar en Cisjordania ocupada, que incluye allanamientos, interrogatorios y demoliciones, luego de un ataque en Hebrón que dejó dos soldados israelíes muertos y tres heridos. Las acciones comenzaron el viernes por la noche y podrían extenderse durante varios días.

El operativo ocurre a cuatro días de las elecciones legislativas en Israel, en las que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, busca conservar su cargo. Tras el ataque, el mandatario visitó Hebrón y anunció que prepara una campaña militar de mayor alcance en Cisjordania.

עדכון חשוב ממני אליכם, עכשיו בחברון >> pic.twitter.com/4Bo9UbMWwg — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 23, 2026

Israel realiza allanamientos y demoliciones en Cisjordania

El Ejército israelí y el Shin Bet, servicio de seguridad interior, informaron que las fuerzas de seguridad realizan registros e interrogatorios para localizar y desmantelar lo que describieron como infraestructura terrorista.

También confirmaron demoliciones de estructuras consideradas una amenaza para la seguridad y operaciones en decenas de puntos de Cisjordania.

Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes evacuarán a residentes y revisarán viviendas casa por casa en el barrio del que procedían los atacantes.

Además, afirmó que su gobierno analiza una operación militar de una magnitud no vista desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

¿Qué pasó en Hebrón y cuántos soldados murieron?

El ataque ocurrió en un puesto de control militar al norte de Hebrón, ciudad dividida entre una zona administrada por autoridades palestinas y otra bajo control del ejército israelí.

Dos soldados israelíes, de 20 y 23 años, murieron y otros tres resultaron heridos. Los dos atacantes palestinos fueron abatidos por fuerzas israelíes.

Según medios israelíes, el tiroteo duró aproximadamente 20 minutos.

El movimiento palestino Hamás calificó el ataque como una operación heroica, aunque no reivindicó su autoría, y llamó a realizar acciones similares.

Israel has imposed a full closure on the occupied West Bank after two Israeli soldiers were killed in a shooting attack at a military checkpoint in Hebron.



Palestinian political activist Mustafa Barghouti says incitement from far-right Israeli ministers is worsening things. pic.twitter.com/PO7AJdKJWI — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2026

Ministros israelíes piden ampliar la ofensiva militar

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidió desmantelar la Autoridad Palestina.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, solicitó una campaña militar en Cisjordania similar a la desarrollada en Gaza.

Ambas declaraciones ocurrieron mientras aumentan las tensiones en el territorio, incluidos ataques de colonos israelíes extremistas contra recolectores palestinos de aceitunas.

ONG advierte sobre desplazamiento de palestinos

La organización israelí B’Tselem pidió a gobiernos e instituciones internacionales intervenir para evitar posibles desplazamientos forzosos de civiles palestinos.

También solicitó medidas para impedir castigos colectivos y destrucciones ilícitas a gran escala en Hebrón.

Mientras tanto, Netanyahu ordenó a su partido, Likud, cancelar los actos electorales previstos para el viernes tras el ataque.

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