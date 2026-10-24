Elecciones Arizona 2026: Katie Hobbs vs. Andy Biggs y por qué el voto latino puede decidir el estado

Katie Hobbs vs. Andy Biggs | Fotos: AFP

Las elecciones de Arizona 2026 pondrán a prueba la capacidad de la gobernadora demócrata Katie Hobbs para mantenerse en el cargo frente al republicano Andy Biggs, en una contienda en la que el voto latino podría resultar determinante.

Con una comunidad hispana que representa casi un tercio de la población estatal, ambos aspirantes tienen el desafío de conquistar a un electorado diverso, especialmente en un estado considerado clave para las disputas políticas nacionales.

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 32.5% de los residentes de Arizona se identifican como hispanos o latinos. Esta proporción convierte a la comunidad en un segmento importante del electorado, aunque su peso definitivo en el resultado dependerá de factores como la participación, las preferencias individuales y la capacidad de movilización de las campañas.

La cita electoral está prevista para el martes 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Arizona.

Elecciones Arizona 2026: ¿por qué el voto latino puede decidir la gobernación?

La importancia del voto latino no responde únicamente al tamaño de la comunidad, sino también a su posible influencia en una contienda competitiva.

Los resultados de encuestas recientes muestran que Hobbs mantiene una ventaja entre los electores hispanos, pero también revelan que todavía existe un grupo de votantes que podría cambiar sus preferencias.

Una encuesta de UnidosUS, realizada entre el 27 de abril y el 14 de mayo de 2026, consultó a 3 mil votantes hispanos en Estados Unidos e incluyó un apartado específico para Arizona.

Ante la posibilidad de elegir entre Hobbs y Biggs, el 52% de los encuestados hispanos de ese estado manifestó su respaldo a la gobernadora demócrata, frente al 21% que se inclinó por el republicano.

El estudio también identificó a un sector que aún no había definido su voto. Un 21% de los participantes de Arizona respondió que estaba indeciso, mientras que otro 7% dijo que no conocía lo suficiente a los aspirantes para tomar una decisión.

Estas cifras reflejan una ventaja de Hobbs entre los hispanos consultados, pero no constituyen una predicción definitiva del resultado electoral.

Además, el electorado latino no es un bloque homogéneo. Las diferencias generacionales, económicas, territoriales y de origen familiar pueden influir en la manera en que cada persona evalúa a los candidatos y sus propuestas.

Katie Hobbs y Andy Biggs: dos opciones para Arizona

Hobbs busca continuar al frente del gobierno estatal después de asumir la gobernación en enero de 2023. La demócrata necesita conservar el respaldo de los electores que favorecen su gestión y, al mismo tiempo, ampliar su apoyo entre quienes todavía no han decidido por quién votar.

Por su parte, Biggs, representante republicano en el Congreso, busca conquistar la gobernación con el respaldo de su partido. Su desafío consiste en reunir una coalición electoral suficientemente amplia para competir con la gobernadora, incluida una parte del electorado hispano que no necesariamente vota siguiendo una sola tendencia política.

El 15 de octubre de 2026, la campaña de Hobbs anunció una inversión total de seis millones de dólares para actividades de acercamiento y movilización de votantes latinos en Arizona.

Según el comunicado de la propia campaña, el plan contempla publicidad en español, iniciativas bilingües, correo electoral y actividades de contacto con la comunidad.

El anuncio confirma que la búsqueda del voto hispano forma parte de la estrategia de reelección de Hobbs.

Con la jornada electoral del 3 de noviembre en el horizonte, la participación de los votantes hispanos será uno de los factores que habrá que observar en Arizona.

Katie Hobbs y Andy Biggs: trayectoria política y propuestas electorales

Katie Hobbs, del Partido Demócrata, es trabajadora social de profesión y cuenta con experiencia en la Cámara de Representantes y el Senado estatal, donde llegó a desempeñarse como líder de la minoría. También fue secretaria de Estado entre 2019 y 2022 antes de asumir la gobernación en enero de 2023.

De cara a las elecciones de 2026, Hobbs ha puesto el énfasis en reducir el costo de vida, fortalecer la educación pública y garantizar la seguridad hídrica. También ha defendido inversiones en salud, cuidado infantil y seguridad fronteriza.

Por su parte, Andy Biggs, del Partido Republicano, es abogado y representa al quinto distrito congresional de Arizona. Antes de llegar al Congreso en 2017, acumuló 14 años de experiencia en la Legislatura estatal, incluidos cuatro como presidente del Senado de Arizona.

Su trayectoria se ha caracterizado por una orientación conservadora y su participación en iniciativas relacionadas con la seguridad fronteriza, la regulación gubernamental y las políticas fiscales.

En su programa electoral, Biggs propone eliminar el impuesto estatal sobre la renta, reducir las barreras burocráticas para construir viviendas y disminuir los costos energéticos mediante el impulso de fuentes que considera confiables y asequibles, incluida la energía nuclear.

En materia migratoria y de seguridad, plantea restablecer una fuerza especializada en la frontera para combatir el tráfico de drogas y de personas, además de ampliar la cooperación entre las autoridades estatales, locales y federales.

El resultado final dependerá de las preferencias expresadas en las urnas y de cuántos ciudadanos acudan a votar, no solamente de las tendencias registradas en los sondeos.

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