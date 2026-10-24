Así fue el choque entre dos aviones militares en Filipinas que dejó cuatro pilotos muertos

Las aeronaves eran SF-260. Foto: AFP

La Fuerza Aérea de Filipinas informó que cuatro pilotos murieron tras el choque de dos aviones militares en pleno vuelo durante un ejercicio de entrenamiento en una base aérea.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde en la base aérea de Fernando, ubicada al sur de Manila. Las aeronaves involucradas eran dos aviones monomotores SF-260, utilizados durante las prácticas militares.

¿Cómo ocurrió el choque de aviones militares en Filipinas?

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Filipinas, las dos aeronaves colisionaron mientras realizaban un ejercicio de entrenamiento y posteriormente se estrellaron dentro de las instalaciones militares.

El coronel Alvin Capinguian, portavoz de la institución, confirmó que los cuatro pilotos perdieron la vida y que no hubo más personas afectadas.

“Los dos aviones se estrellaron dentro del perímetro de la base, no se reportaron más víctimas”, señaló el funcionario mediante un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades militares no han informado qué provocó la colisión entre las aeronaves.

🇵🇭🥀 Cuatro pilotos mueren en un choque de aviones durante maniobras en Filipinas



Dos aviones SF-260 de fabricación italiana de la Fuerza Aérea filipina colisionaron en pleno aire durante un entrenamiento en la base aérea Fernando, provocando la muerte de los pilotos a bordo,… pic.twitter.com/sY7qzc2MYZ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 24, 2026

Investigan accidente aéreo y suspenden vuelos de aviones SF-260

Tras el accidente, la Fuerza Aérea de Filipinas abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron mantener temporalmente en tierra toda la flota de aviones SF-260 mientras avanzan las investigaciones.

La decisión busca evitar nuevos incidentes mientras se esclarecen las causas del accidente.

Otros accidentes de aviones militares en Filipinas

El choque se suma a otros accidentes mortales registrados en los últimos años entre aeronaves militares filipinas.

En mayo, dos pilotos militares murieron cuando otro avión SF-260 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la provincia de Benguet, ubicada en el norte del país.

Este nuevo accidente dejó cuatro víctimas mortales y provocó la suspensión temporal de operaciones de los aviones del mismo modelo.

Por ahora, las autoridades no han anunciado cuándo podrán volver a volar las aeronaves SF-260.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.