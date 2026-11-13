EE. UU. designa como grupos terroristas a tres bandas guatemaltecas por sus nexos con cárteles mexicanos

EE. UU. señala a 3 bandas de guatemala como terroristas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos designó a tres organizaciones criminales de Guatemala como grupos terroristas, debido a sus actividades violentas y sus presuntos vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico.

El Departamento de Estado anunció este viernes 13 de noviembre que Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza fueron incluidos en sus medidas contra organizaciones relacionadas con el crimen organizado en América Latina.

La decisión contempla distintas clasificaciones: Los Lorenzanas fueron designados como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), mientras que Los Huistas y Los Mendoza recibieron la segunda categoría por proporcionar presuntamente apoyo material a cárteles mexicanos sancionados por Washington.

Today, the United States is imposing terrorist designations against Los Lorenzanas, Los Huistas, and Los Mendoza. These Guatemala-based groups have deep ties to Mexican cartels and play a significant role in moving illicit drugs through the region. Today’s action demonstrates the… — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) November 13, 2026

¿Por qué Estados Unidos designó como terroristas a estas bandas?

De acuerdo con el Departamento de Estado, Los Lorenzanas son uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y estarían relacionados con actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares.

En el caso de Los Huistas y Los Mendoza, las autoridades estadounidenses señalaron que ambas organizaciones habrían proporcionado apoyo material a cárteles mexicanos que ya cuentan con designaciones terroristas por parte de Washington.

El anuncio fue respaldado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Estados Unidos no permanecerá indiferente ante las organizaciones criminales que, según su gobierno, contribuyen a la corrupción de las instituciones guatemaltecas.

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del @USTreasury, en coordinación con el @StateDept, toma medidas contra los narcoterroristas que desestabilizan el hemisferio occidental. En consecuencia, la OFAC sanciona a la organización de… — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 13, 2026

¿Qué implica que una organización sea designada como terrorista?

La clasificación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) permite a Estados Unidos aplicar restricciones financieras y migratorias contra los grupos señalados.

Entre sus principales consecuencias se encuentran:

Congelamiento de activos: los bienes e intereses financieros de la organización que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense pueden quedar bloqueados.

los bienes e intereses financieros de la organización que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense pueden quedar bloqueados. Restricciones migratorias: se limita la entrada a Estados Unidos de integrantes y personas vinculadas con la organización.

se limita la entrada a Estados Unidos de integrantes y personas vinculadas con la organización. Sanciones por apoyo material: proporcionar recursos o servicios a una organización designada como FTO puede generar consecuencias penales conforme a la legislación estadounidense.

Por su parte, la categoría Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) permite imponer sanciones financieras a personas y entidades identificadas por apoyar o participar en actividades relacionadas con el terrorismo.

Trump amplía su estrategia contra los cárteles en América Latina

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, Estados Unidos ha ampliado las designaciones terroristas contra organizaciones criminales de América Latina.

La administración estadounidense sostiene que estas medidas fortalecen sus herramientas para combatir el narcotráfico y las redes criminales fuera de su territorio.

The Trump Administration is imposing terrorist designations on Los Lorenzanas, Los Huistas, and Los Mendoza. These three Guatemalan groups have deep ties with Mexican cartels, helping to move and export illicit drugs to fund terrorism and criminal activity.



Under President… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 13, 2026

Guatemala forma parte de la alianza contra los cárteles y el crimen organizado impulsada por Trump durante una cumbre de mandatarios celebrada en marzo de 2026, en Doral, Florida.

Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos de organizaciones de juristas y defensoras de derechos humanos, que advierten sobre las implicaciones legales del uso de la fuerza estadounidense en otros países y los riesgos para la población civil.

Entre los casos señalados se encuentran los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en aguas internacionales, que han provocado denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos.

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