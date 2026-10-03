Avión ambulancia desaparece frente a EE. UU.; cayó más de 3 mil 650 metros en tres minutos

Avión médico desaparecido, se desplomó antes de llegar al destino. Fotos: Pexel/AFP

Un avión Gulfstream utilizado como ambulancia aérea desapareció este sábado 3 de octubre frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, luego de perder más de 3 mil 650 metros de altura en tres minutos antes de que se interrumpiera el contacto con las autoridades.

En la aeronave viajaban seis personas: dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, de acuerdo con información de la compañía canadiense propietaria del avión, Latitude Air Ambulance, citada por The Canadian Press.

El aparato cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de la madrugada. Sin embargo, durante el trayecto registró una pérdida considerable de altitud cuando se encontraba frente a la costa de Massachusetts.

Avión Gulfstream perdió más de 3 mil metros de altura

Datos de la plataforma FlightAware indican que el avión Gulfstream descendió de aproximadamente 7 mil 160 metros a 3 mil 300 metros en un periodo de tres minutos.

La pérdida de altitud ocurrió aproximadamente 20 minutos antes del aterrizaje previsto en Boston.

Posteriormente, la aeronave dejó de mantener contacto con las autoridades, por lo que se activó un operativo para localizarla en aguas frente a Nantucket.

La información disponible señala que el descenso se produjo antes de que se perdiera la señal de la aeronave. Hasta el momento de los datos proporcionados, no se había informado sobre la localización de los seis ocupantes.

Guardia Costera de EE. UU. busca el avión desaparecido

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó este sábado un operativo de búsqueda con recursos aéreos y marítimos frente a la costa de Nantucket, en el estado de Massachusetts.

Las labores tienen como objetivo localizar la aeronave y determinar qué ocurrió durante los últimos minutos en los que permaneció en contacto con las autoridades.

El avión era utilizado como ambulancia aérea, por lo que entre los ocupantes se encontraban dos médicos, además de los dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas.

La aeronave había salido de Bermudas con destino a Boston, pero no completó el trayecto previsto.

¿Qué pasó con el avión frente a Nantucket?

Medios locales difundieron una conversación entre un controlador de tráfico aéreo y el piloto del avión.

En la comunicación, el controlador preguntó al piloto si estaba declarando una emergencia. Sin embargo, no recibió una respuesta clara antes de que se perdiera el contacto con la aeronave.

Los datos de vuelo muestran que el avión perdió altura rápidamente durante los minutos previos a la desaparición de la señal.

Por ahora, la información proporcionada no establece la causa de la pérdida de altitud ni confirma qué ocurrió con la aeronave después de que se interrumpió la comunicación.

¿Quiénes viajaban en el avión desaparecido?

De acuerdo con Latitude Air Ambulance, los ocupantes eran:

Dos médicos

Dos pilotos

Dos ciudadanos de Bermudas

La compañía canadiense confirmó la presencia de las seis personas en la aeronave cuando desapareció frente a las costas de Nantucket.

El avión era utilizado para prestar servicios de ambulancia aérea y realizaba el trayecto entre Bermudas y Boston.

Primer ministro de Bermudas se pronuncia por desaparición

El primer ministro de Bermudas, David Burt, se refirió a la desaparición del avión y expresó que sus pensamientos y oraciones están con los seis ocupantes y sus familias.

También señaló que el Gobierno de Bermudas mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses de rescate que participan en el operativo frente a Nantucket.

La búsqueda continúa con apoyo de medios aéreos y marítimos de la Guardia Costera de Estados Unidos.

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