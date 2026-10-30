“Han matado a Nóvaya Gazeta”: histórico diario independiente de Rusia anuncia su cierre

En noviembre concluirán labores. Foto AFP

El diario Nóvaya Gazeta, uno de los referentes del periodismo independiente en Rusia, anunció este viernes 30 de octubre de 2026 que cerrará definitivamente el 9 de noviembre, después de más de tres décadas de investigaciones sobre corrupción, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

La publicación, crítica del gobierno de Vladímir Putin y de la guerra de Rusia contra Ucrania, denunció que las presiones de las autoridades, la pérdida de financiamiento y la expulsión de su sede en Moscú hicieron imposible continuar sus operaciones.

“Han matado a Nóvaya Gazeta”, declaró su redactor jefe, Serguéi Sokolov, mediante un mensaje difundido en YouTube.

“El 9 de noviembre apagaremos las luces de nuestra casa, donde hemos vivido durante 30 años. Apagaremos los servidores y nos iremos”, agregó.

El anuncio representa el cierre de un medio que, desde su fundación en 1993, documentó casos de corrupción, operaciones militares y acciones de las autoridades rusas.

¿Por qué cerrará Nóvaya Gazeta después de más de 30 años?

La redacción de Nóvaya Gazeta informó que recibió un aviso de expulsión de sus oficinas en Moscú, que deberá abandonar a partir del 9 de noviembre de 2026.

Al mismo tiempo, denunció que fue bloqueado el sistema mediante el cual recibía donativos de sus lectores, lo que dejó al medio sin recursos para continuar sus actividades.

“Nos han matado”, expresó la plantilla en un comunicado en el que responsabilizó a las autoridades de las condiciones que provocaron el cierre.

“Treinta años de una vida compartida con el país y sus ciudadanos va a terminar, dejándonos en la calle, sin medios de subsistencia, bajo la amenaza constante de la represión”, señalaron los trabajadores.

La publicación había dejado de circular en papel desde marzo de 2022, después del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania, aunque mantuvo sus contenidos en internet.

En septiembre de 2026, las autoridades rusas clasificaron al medio como “agente del extranjero”, una designación que impone restricciones y obligaciones legales a las organizaciones señaladas.

La redacción anunció que publicará un último número antes de suspender sus operaciones.

Director de Nóvaya Gazeta denuncia represión contra la prensa en Rusia

Durante su mensaje, Serguéi Sokolov acusó al Kremlin de restringir derechos fundamentales y desmantelar instituciones de la sociedad civil.

El periodista afirmó que la defensa de los derechos humanos en Rusia enfrenta condiciones en las que puede tratarse como una actividad delictiva.

“Las elecciones y las instancias electas fueron, de facto, eliminadas. Las instituciones de la sociedad civil se desmantelaron”, denunció.

Sokolov también agradeció a los lectores que acompañaron al periódico durante sus más de tres décadas de existencia.

“Gracias a todos los que nos escucharon”, expresó.

El cierre ocurre en un contexto de restricciones contra medios y periodistas independientes, que se intensificaron después del inicio de la guerra contra Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces, numerosos periodistas rusos han abandonado el país para continuar sus actividades informativas desde el extranjero.

Dmitri Murátov, Nobel de la Paz, condena cierre del periódico

Dmitri Murátov, cofundador y exdirector de Nóvaya Gazeta, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2021, calificó el cierre como otro ejemplo de lo que considera el desmantelamiento de las garantías constitucionales en Rusia.

“Somos unos opositores acérrimos a la guerra, en todas sus formas. Y somos un elemento que [el poder] debe necesariamente destruir”, declaró a la agencia AFP.

Murátov fue reconocido con el Nobel por su labor en defensa de la libertad de expresión, particularmente por su trabajo periodístico frente a las presiones contra los medios independientes.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también reaccionó al anuncio.

Su director general, Thibaut Bruttin, señaló que Nóvaya Gazeta permanecerá como un símbolo del periodismo independiente.

“Nóvaya Gazeta seguirá siendo, por siempre, EL símbolo de un periodismo libre, plural, independiente y exigente. Un modelo para toda la profesión en todo el mundo”, afirmó mediante un comunicado.

Seis periodistas y colaboradores de Nóvaya Gazeta fueron asesinados

La historia de Nóvaya Gazeta también está marcada por los asesinatos de seis periodistas y colaboradores desde su fundación.

Entre ellos se encuentra Anna Politkóvskaya, periodista que investigó violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos durante las guerras en Chechenia.

Politkóvskaya fue asesinada a balazos en Moscú en 2006, después de años de documentar abusos relacionados con las operaciones militares rusas.

El periódico se fundó en 1993, con el apoyo de Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la Unión Soviética.

Durante sus más de tres décadas de existencia publicó investigaciones sobre corrupción en las élites políticas, operaciones del Ejército ruso, actividades del grupo Wagner y persecución contra personas homosexuales en Chechenia.

Las presiones contra su personal continuaron durante 2026.

A principios de octubre, Sokolov fue interrogado por las autoridades rusas, que también registraron su domicilio como parte de una investigación penal contra su compañero Oleg Rolduguin, detenido en abril.

¿Qué pasará con Nóvaya Gazeta Europa?

Tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, una parte de los periodistas de Nóvaya Gazeta abandonó Rusia y creó Nóvaya Gazeta Europa, un proyecto informativo que opera desde el extranjero.

Las autoridades rusas declararon a esta publicación como “organización indeseable” y prohibieron sus actividades en el país.

Aunque ambos proyectos comparten parte de su origen periodístico, el cierre anunciado para el 9 de noviembre corresponde a la redacción de Nóvaya Gazeta que permanecía en Rusia.

La decisión pondrá fin a las operaciones de una publicación que durante más de 30 años investigó asuntos relacionados con el poder político y militar ruso, y cuyos trabajadores enfrentaron asesinatos, investigaciones penales y restricciones para ejercer el periodismo.

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