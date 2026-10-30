Cambio de horario en México 2026: estados y municipios que atrasan el reloj este domingo 1 de noviembre

Cambio de horario. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El domingo 1 de noviembre de 2026, los habitantes de Baja California y 30 municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas deberán atrasar una hora sus relojes, debido al fin del horario estacional en la frontera norte. El ajuste se realizará a las 2:00 de la madrugada.

¿A qué hora se atrasa el reloj el 1 de noviembre?

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) explica que el horario estacional fronterizo termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre, fecha que este año corresponde al día 1.

Por ello, en las localidades donde aplica, a las 2:00 de la madrugada el reloj deberá regresar a la 1:00 para volver al horario estándar.

¿Qué estados y municipios cambian de horario en México?

La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos establece las localidades donde se aplica el horario estacional. El cambio comprende todo Baja California y determinados municipios de otras cuatro entidades:

Estado Municipios donde se atrasa el reloj Baja California Todo el territorio estatal Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León Anáhuac Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

La relación corresponde al artículo 5 de la legislación vigente, que incluye la reforma publicada el 29 de noviembre de 2022.

¿En CDMX y el Estado de México se atrasa el reloj?

No. La Ciudad de México y el Estado de México mantienen su horario habitual, al igual que la mayor parte del país. Tampoco corresponde realizar este ajuste en Jalisco, Puebla, Veracruz, Sonora o Baja California Sur.

El CENAM precisa que el cambio estacional se limita a las zonas de la frontera norte previstas en la ley; el resto de la República Mexicana permanece sin cambios de horario.

¿Los celulares cambian de hora automáticamente?

El CENAM señala que los dispositivos electrónicos pueden realizar ajustes de manera manual o automática, según el software y la configuración implementados por sus fabricantes.

Para comprobar que el equipo muestre la hora correcta, se puede consultar la hora oficial de México en el portal del CENAM.

¿Por qué sólo algunas zonas de México cambian de horario?

La Secretaría de Energía explica que la ley publicada en octubre de 2022 eliminó el horario de verano en la mayor parte del territorio nacional y estableció un horario estándar según la zona correspondiente. La excepción es la frontera norte, donde se conserva el horario estacional en las localidades contempladas por la legislación.

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