Piden donadores en CDMX para Zaira, estudiante quemada al incendiarse su disfraz

Familiares de Zaira solicitan 10 donadores de sangre en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Familiares de Zaira “N”, estudiante de la Escuela Secundaria Teodomiro Manzano, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, solicitaron el apoyo de la población para conseguir 10 donadores de sangre en la Ciudad de México (CDMX), luego de que la menor sufriera quemaduras en más del 40% de su cuerpo durante un festival escolar por el Día de Muertos.

La estudiante fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en CDMX, donde requiere donaciones de sangre para su atención médica. Ante esta situación, sus familiares hicieron un llamado para encontrar personas que puedan acudir a donar y contribuir a cubrir sus necesidades hospitalarias.

El accidente ocurrió cuando el vestuario que utilizaba Zaira durante una actividad escolar se incendió. La menor sufrió lesiones por quemaduras y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

¿Qué le pasó a Zaira durante el festival escolar?

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Zaira participaba en un evento relacionado con las celebraciones de Día de Muertos cuando su vestuario se incendió. El incidente le provocó quemaduras en más del 40% de su cuerpo.

Tras el accidente, la estudiante de la secundaria Teodomiro Manzano, ubicada en Huasca de Ocampo, fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en CDMX.

Ante las lesiones que sufrió, sus familiares solicitaron apoyo para conseguir 10 donadores de sangre que puedan acudir al centro hospitalario.

Hasta el momento, la información compartida sobre el caso no precisa las circunstancias en las que comenzó el fuego ni proporciona mayores detalles sobre la evolución médica de la estudiante.

¿Dónde se necesitan donadores de sangre para Zaira?

Las personas interesadas en apoyar a la estudiante deben acudir al Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encuentra hospitalizada.

La solicitud de la familia es reunir 10 donadores de sangre para contribuir a su atención médica. Antes de trasladarse, se recomienda confirmar directamente con el hospital los requisitos vigentes para donar, los horarios de recepción y los datos que deben proporcionarse para que la donación quede registrada a nombre de la paciente.

Requisitos para donar sangre en Magdalena de las Salinas y horarios

Para donar sangre en Magdalena de las Salinas, CDMX, es importante verificar a qué hospital debes acudir, los horarios de recepción de donadores y las condiciones médicas necesarias. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece requisitos de edad, peso, ayuno y estado de salud para garantizar que la donación sea segura.

Es importante no asumir que cualquier persona puede donar, ya que el personal médico debe verificar que los voluntarios cumplan con los criterios de salud y elegibilidad correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

De acuerdo con los requisitos generales publicados por el IMSS, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilogramos

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como INE o pasaporte

Mantener un ayuno de al menos cuatro horas, sin exceder el tiempo recomendado por el banco de sangre

Evitar alimentos grasosos durante las 24 horas previas

No haber tenido gripe, tos, diarrea o una infección dental durante los últimos 14 días

No haber tomado medicamentos durante los cinco días previos; consulta al personal médico si tomas algún tratamiento

No haberse realizado tatuajes, perforaciones o tratamientos de acupuntura ni haber recibido tratamiento de endodoncia en los últimos 12 meses, conforme a los criterios generales publicados por el IMSS

No haberse sometido a una cirugía durante los últimos seis meses

No haberse vacunado en los últimos 30 días

No haber consumido bebidas alcohólicas durante las 72 horas previas

Presentarse aseado, con ropa cómoda y de manga corta

El personal médico realizará una valoración para determinar si la persona puede donar. Además, se recomienda disponer de aproximadamente dos horas para completar el procedimiento.

La familia busca reunir los donadores necesarios mientras Zaira recibe atención por las quemaduras que sufrió durante el festival escolar. La colaboración de la comunidad puede ayudar a difundir el llamado y facilitar que más personas conozcan la situación de la estudiante.

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