Las megaofrendas que visitar este Día de Muertos: dónde están, fechas y horarios

Megaofrendas en Ciudad de México Foto: Cuartoscuro

El Día de Muertos llegó a la Ciudad de México y muchos recintos han abierto sus puertas para que los visitantes puedan disfrutar de las ofrendas que están dedicadas a personajes históricos, así como a artistas y hasta animales de compañía.

Es por eso que aquí, en Unotv.com, te diremos algunas opciones de las megaofrendas disponibles, así como los horarios y días que permanecerán abiertas.

¿Qué ofrendas de Día de Muertos puedes visitar en CDMX?

En la capital del país hay múltiples opciones para visitar en este Día de Muertos, sobre todo por las ofrendas monumentales de diversos recintos, y aquí te diremos algunas opciones.

Ofrenda Monumental del Zócalo

Un destino casi obligado para disfrutar del Día de Muertos en la capital mexicana es la Plaza de la Constitución, donde la ofrenda rinde homenaje a la Catrina de José Guadalupe Posada, con una escultura de cartonería de 32 metros de altura.

Fechas: del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Ubicación: Zócalo de la CDMX.

Entrada: gratuita.

¡El Zócalo ya huele a cempasúchil y se llena de luz! La hermosa tradición del Día de Muertos ya invadió el corazón de nuestra ciudad con la inauguración de la Ofrenda Monumental 2026. 💀✨🌺



Y eso no es todo… ¡rompimos el GUINNESS WORLD RECORDS ™ de la “Catrina más alta del… pic.twitter.com/BZ5kcGQuIo — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 30, 2026

Megaofrenda de la UNAM 2026

La máxima casa de estudios también presentó su megaofrenda con el nombre de “475+ Trayectorias que nos SUSTENTAN”, en un homenaje a los años de historia de la institución universitaria.

Fechas: primeros días de noviembre; consultar calendario específico.

Ubicación: Ciudad Universitaria.

Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández

El cine también se hace presente en esta celebración y es precisamente en la casa del icónico director Emilio “El Indio” Fernández donde se instaló la ofrenda en honor al séptimo arte y la cultura mexicana.

Fechas: del 17 de octubre al 15 de noviembre.

Horario: de 11:00 a 20:00 horas.

Ubicación: Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán.

Costo: 200 pesos.

Museo Anahuacalli

El Museo Diego Rivera Anahuacalli rinde homenaje al pintor mexicano Saturnino Herrán, considerado precursor del muralismo, con una ofrenda que toma como uno de sus elementos centrales a Coatlicue, deidad de la tradición mexica.

Fechas: del 28 de octubre al 29 de noviembre.

Horario: martes a domingo, de 11:00 a 17:30 horas.

Ubicación: Museo Anahuacalli, Coyoacán.

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

La ofrenda “Diego y sus judas” está dedicada a la cartonería popular y al legado de la familia Linares, reconocida por elaborar figuras como alebrijes, judas, cráneos y mojigangas.

Fechas: del 24 de octubre al 8 de noviembre.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Ubicación: calle Diego Rivera, San Ángel Inn.

Museo Mural Diego Rivera

El recinto presenta “Sr. Xólotl. Un viaje al Mictlán”, una ofrenda inspirada en los xoloitzcuintles y su relación con el tránsito de las almas hacia el inframundo, de acuerdo con la tradición mexica.

La instalación fue realizada en colaboración con las cuatro Escuelas de Iniciación Artística del INBAL.

Fechas: del 15 de octubre al 12 de noviembre.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Universidad del Claustro de Sor Juana

La Universidad del Claustro de Sor Juana presenta “José Alfredo en el último trago”, una ofrenda dedicada al cantante y compositor en el marco de las celebraciones por el centenario de su nacimiento (1926-2026).

La instalación rinde homenaje a su vida, legado y las canciones que han acompañado a distintas generaciones de mexicanos, recuperando las tradiciones del Día de Muertos a través de la música popular.

Fechas: del 23 de octubre al 9 de noviembre.

Ubicación: Auditorio Divino Narciso, José María Izazaga 92, Centro Histórico, CDMX.

Entrada: gratuita.

Cabe destacar que también existirán diversas ofrendas comunitarias en la capital, con 12 sedes, incluyendo la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Lomas de la Era y varios parques Utopía en demarcaciones como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

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