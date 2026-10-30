Ceremonia del 60 aniversario del Plan DN-III-E desde Santa Lucía

La ceremonia conmemorativa por el 60 aniversario del Plan DN-III-E se lleva a cabo este viernes 30 de octubre desde la Base Aérea de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Se trata del protocolo mediante el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) despliega acciones de auxilio a la población civil ante situaciones de emergencia y desastres naturales, como sismos, inundaciones y otros fenómenos que puedan poner en riesgo a la población.

El acto contará con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que la conferencia mañanera de este viernes tuvo una duración más breve de lo habitual, a fin de que la mandataria pueda asistir a la ceremonia conmemorativa.

El Plan DN-III-E fue creado para establecer los mecanismos de coordinación y respuesta del Ejército, la Fuerza Aérea y, actualmente, la Guardia Nacional, en apoyo a la población afectada por alguna contingencia.

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