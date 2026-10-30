El bolsillo decidirá: costo de vida preocupa a votantes de EE. UU. rumbo a elecciones

Elecciones en EE. UU. Foto: AFP

El aumento del costo de vida en Estados Unidos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, en las que los estadounidenses evaluarán la gestión económica del presidente Donald Trump.

Los precios de la gasolina, alimentos, seguros y servicios de salud forman parte de las inquietudes de los ciudadanos que ya comenzaron a emitir su voto anticipado.

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, el 84% de los votantes considera la economía entre sus principales preocupaciones.

El descontento se refleja en los testimonios de ciudadanos que aseguran enfrentar dificultades para cubrir sus gastos cotidianos, desde el transporte hasta la compra de medicamentos.

Gasolina y transporte presionan el bolsillo de los estadounidenses

En septiembre, los precios de los combustibles aumentaron 9.1%, de acuerdo con cifras oficiales citadas en el reporte.

El incremento tiene repercusiones en estados como Florida, donde una parte de la población depende del automóvil para trasladarse a sus centros de trabajo y realizar actividades cotidianas.

“Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte”, declaró Kyler Daugherty, trabajador del sector salud de 43 años, mientras cargaba combustible en Fort Lauderdale.

Los precios de los energéticos también han enfrentado presiones por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha generado movimientos en los mercados internacionales.

Matthew Moore, abogado de 63 años, explicó que los incrementos no se limitan al combustible utilizado por los automovilistas.

La situación también repercute en el traslado de mercancías y en los servicios de transporte.

“La gasolina afecta el transporte, los bienes, todo. Transportamos mucho por camión. Los boletos de avión han subido; mis boletos para ir a casa en Navidad ya se duplicaron”, señaló después de votar.

Promesa de Trump de bajar precios enfrenta reclamos de votantes

Durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump prometió reducir los precios, una preocupación que ya estaba presente durante la administración de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que los resultados económicos no corresponden con las expectativas generadas durante la campaña.

“No le creí en ese momento y no le creo ahora. Muchas cosas tienen que cambiar para que los precios bajen”, expresó Melissa Reer, trabajadora social de 49 años.

La votante señaló que los aumentos en los seguros de automóvil y vivienda figuran entre sus principales preocupaciones económicas.

William Galston, investigador de Brookings Institution, atribuyó parte de la presión sobre los precios a dos decisiones de la administración Trump: la imposición de aranceles y el conflicto con Irán.

“Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso (…) y poner fin a la guerra que comenzó”, afirmó.

Por su parte, la Casa Blanca sostiene que sus políticas económicas contribuyen a revitalizar la actividad productiva y mejorar la capacidad de compra de los estadounidenses.

Para algunos ciudadanos, la evaluación de esas políticas ya influyó en su decisión electoral.

“Basándome en eso emití mi voto, en lo que siento sobre cómo han manejado la responsabilidad que los votantes les otorgaron”, explicó Michael Childs, trabajador de la industria del entretenimiento de 62 años.

Cuatro de cada 10 hogares enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos

Más allá de la discusión electoral, los problemas económicos afectan a millones de familias estadounidenses cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades.

De acuerdo con mediciones de United Way, aproximadamente el 41% de los 132 millones de hogares estadounidenses se encuentra por debajo del umbral denominado ALICE.

Este indicador identifica a los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir todos sus gastos esenciales, aunque sus integrantes trabajen.

Entre los gastos considerados se encuentran:

Vivienda

Alimentación

Transporte

Atención médica

Otros servicios y necesidades básicas

La medición permite identificar a familias que enfrentan dificultades económicas pese a contar con ingresos laborales.

“Las dificultades económicas están empezando a extenderse en Estados Unidos, particularmente entre la clase media”, advirtió Symeria Hudson, directora ejecutiva de United Way Miami.

La organización trabaja en programas relacionados con educación, estabilidad financiera y apoyo comunitario.

Hudson señaló que las autoridades deben considerar estos indicadores al momento de diseñar políticas públicas.

“Continuamos alentando a los responsables de políticas públicas a entender esos números”, afirmó.

Medicamentos y atención médica, otra preocupación antes de las elecciones

El costo de la atención médica y los medicamentos también forma parte de las dificultades que enfrentan algunos estadounidenses.

Para quienes dependen de tratamientos continuos, los precios representan un gasto que compite con otras necesidades familiares.

Daugherty, el trabajador de salud entrevistado en Florida, aseguró que ha tenido que modificar la cantidad de medicamentos que consume debido a sus dificultades económicas.

“No sé cómo voy a pagar mis medicamentos. Literalmente estoy recortando dosis de ciertas medicinas porque digo: ‘No puedo pagarlas'”, relató.

El testimonio refleja cómo las dificultades económicas pueden extenderse más allá del consumo y alcanzar decisiones relacionadas con la salud.

En este contexto, las elecciones legislativas del 3 de noviembre permitirán conocer el peso que los votantes otorgan a la economía al decidir la composición del Congreso estadounidense.

Mientras la administración Trump defiende sus medidas económicas, los ciudadanos que ya acudieron a las urnas han expresado preocupaciones por el precio de los productos, los servicios y la capacidad de sus ingresos para cubrir los gastos cotidianos.

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