Detienen a cuarto implicado en la desaparición de la maestra “Lupita” y Ulises en Guanajuato

Detienen a otro implicado en desaparición de maestra “Lupita”. Foto: FGEGuanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que lograron localizar y detener a un sujeto acusado de ser el cuarto implicado en la desaparición de la maestra Guadalupe, también conocida como “Lupita”, así como de su acompañante identificado como Ulises en el año 2020, en el municipio de Salvatierra.

Cuarto implicado en la desaparición de maestra “Lupita” es detenido

La Fiscalía General de Guanajuato, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, dio a conocer este pasado jueves 29 de octubre que detuvieron a un hombre acusado de ser el cuarto implicado en la desaparición de la maestra Guadalupe, también conocida como “Lupita”.

Según la dependencia de justicia guanajuatense, la localización y detención de este hombre identificado como Carlos Manuel “N” fue realizada por el Grupo de Inteligencia Operativa, especialmente por agentes de Inteligencia Criminal de la Fiscalía de Guanajuato.

Lo sentencian a 60 años de prisión

La Fiscalía de Guanajuato informó también que este cuarto implicado en la desaparición de la maestra “Lupita” y de su acompañante Ulises, recibió el pasado 13 de octubre una sentencia de 60 años de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de ambas víctimas.

Tras esta nueva acción, las autoridades del estado aseguraron que los cuatro implicados en el caso ocurrido en 2020 en el municipio de Salvatierra ya se encuentran en la cárcel.

Estaría implicado en fosa clandestina ubicada en Salvatierra

Finalmente, la dependencia de justicia de Guanajuato señaló que lleva a cabo una investigación sobre la posible relación del hombre sentenciado con otros hechos vinculados a una fosa clandestina que se encontró en el municipio de Salvatierra.

La nueva indagatoria, agregaron las autoridades estatales, deberá determinar si existen elementos para establecer responsabilidades.

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