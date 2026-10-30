¿Qué opina el Papa sobre la IA? León XIV pide mantener el control humano

Desde 2019 la iglesia tiene una postura. Foto: AFP | Shutterstock

El papa León XIV dio su opinión sobre la inteligencia artificial (IA) este 30 de octubre durante un encuentro con especialistas en el Vaticano; dentro de este, el pontífice insistió en que las decisiones que afectan la vida, la libertad y el uso de la fuerza no deben delegarse a las máquinas.

Si bien el líder religioso destacó que el futuro de la IA depende de las decisiones humanas, aclaró que las máquinas son herramientas y no personas y que hay decisiones que no deben automatizarse.

¿Qué dijo el Papa sobre la inteligencia artificial?

The future of #ArtificialIntelligence is not pre-determined. As a technology developed by human beings, its future depends on the choices we make. We therefore have the responsibility to guide, change and, when necessary, reject its applications. A reliable system that serves the… — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 30, 2026

Durante el encuentro “El futuro de la IA: un diálogo entre el Vaticano y el mundo científico sobre el desarrollo y las aplicaciones de las tecnologías inteligentes”, León XIV recordó que en 2024 el Papa Francisco describió a la IA como “una herramienta fascinante y temible” y recalcó que ninguna máquina debería tener jamás la capacidad de elegir si quitar o no una vida humana.

Teniendo lo anterior en cuenta y siguiendo la misma línea, dijo el pontífice que esta tecnología puede facilitar y contribuir al desarrollo, aunque también puede debilitar el pensamiento crítico, la creatividad, la libertad y la responsabilidad cuando las personas confían demasiado en ella. Sin embargo, defendió que la IA debe estar al servicio de la humanidad sin sustituir la conciencia, el juicio ni las relaciones humanas.

Y señaló que existe preocupación por la velocidad con la que avanza esta tecnología y por la falta de acciones suficientes para afrontar sus desafíos. Ante esto, León XIV señaló que la humanidad tiene la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar las aplicaciones de IA que puedan provocar consecuencias negativas.

Por ello, planteó que la discusión no debe centrarse únicamente en lo que la IA es capaz de hacer, sino en el propósito para el que se desarrolla.

La opinión de Leon XIV anteriormente fue comentada por figuras del medio de la tecnología como Bill Gates, cofundador de Microsoft quien advirtió que la inteligencia artificial es una herramienta peligrosa si cae en manos equivocadas.

El Papa también destacó el riesgo de reconocer personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial, pues esto podría dificultar que se identifique a los responsables cuando su utilización provoque daños.

Papa León XIV pide prohibir las armas autónomas letales

Una de las principales preocupaciones del pontífice es el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar, particularmente en los sistemas capaces de seleccionar objetivos y emplear fuerza letal con distintos grados de intervención humana.

Durante su intervención, recordó que las decisiones relacionadas con la vida humana, la libertad y el uso de la fuerza deben permanecer bajo una supervisión humana eficaz, informada y responsable.

En ese contexto, pidió a los Estados que se reunirán en Ginebra en noviembre que adopten medidas para prohibir las armas autónomas letales.

El llamado retoma una preocupación que el Papa ya había expresado en otras ocasiones. En septiembre de 2026, León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad y la paz internacional, además de la posibilidad de que su incorporación a los conflictos contribuya a prolongar las guerras.

La Santa Sede también ha defendido la necesidad de establecer normas internacionales para supervisar el desarrollo y la utilización de esta tecnología desde 2019.

¿Por qué el Papa pide regular la inteligencia artificial?

Para León XIV, las máquinas son herramientas creadas por seres humanos y no deben confundirse con personas. El pontífice sostiene que los sistemas de inteligencia artificial carecen de experiencias, sentimientos y relaciones humanas, por lo que no pueden asumir las mismas responsabilidades que quienes los diseñan o utilizan.

Asimismo, considera que el desarrollo tecnológico debe beneficiar a la sociedad en su conjunto y no responder únicamente a los intereses de grupos privilegiados.

En este sentido, planteó la necesidad de contar con normas compartidas, supervisión independiente y mecanismos claros de rendición de cuentas que permitan revisar las decisiones relacionadas con la IA y corregir posibles daños.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.