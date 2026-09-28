“Tengo fe y confianza en el juez”: Ernesto Ruffo sale del Altiplano y habla de su proceso

Tras pasar 69 días en el penal del Altiplano, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, regresó a su domicilio luego de que un juez determinara que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa continúe bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.

En entrevista con Uno TV, Ruffo habló de sus primeras horas en casa, del proceso penal que enfrenta y de su percepción sobre la actuación de las autoridades.

El exgobernador dijo sentirse contento por reencontrarse con sus familiares y amigos después de permanecer recluido.

“Estoy cansado, no dormí bien, pero el ánimo de la familia y de los amigos, pues, obviamente poder platicar. Yo estaba incomunicado y me siento bien”, relató.

Ruffo dice confiar en el juez que lleva su caso

Aunque cuestionó la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, Ruffo aseguró que mantiene confianza en el juez que lleva su proceso.

“Yo tengo fe y tengo confianza en el juez de la causa”, afirmó, al señalar que está dispuesto a colaborar con la información que le sea requerida.

El exgobernador agregó que la ciudadanía y los medios también tienen un papel importante para exigir transparencia en la actuación de las autoridades.

“Todos estamos abogando por que la transparencia sea lo que domine el actuar de la autoridad”, sostuvo.

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