EE. UU. pide denunciar a extranjeros que abusen de los términos de sus visas y habilita formulario oficial

EE.UU. pide denunciar abusos de visas. FOTO: Getty

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a ciudadanos estadounidenses y extranjeros denunciar a extranjeros que presuntamente abusen de sus visas, ya sea por permanecer en el país más tiempo del autorizado o realizar actividades que no permite el documento.

La solicitud fue difundida por el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien destacó que la dependencia tiene la responsabilidad de vigilar que los extranjeros que ingresan a Estados Unidos cumplan con sus leyes migratorias.

Through its authority over US visas, the @StateDept plays a critical role in deciding who enters our country and under what conditions. Unfortunately, many people engage in visa fraud, either overstaying their visas or engaging in activities (e.g., employment) not authorized by… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 28, 2026

El funcionario señaló que las autoridades estadounidenses no pueden hacerlo solas y pidió la colaboración de la población para identificar posibles casos de fraude o uso indebido de visas.

“Si sabe, o tiene razones para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa (ya sea por excederse en la duración o por participar en actividades no autorizadas), por favor infórmenos y lo investigaremos”.

¿Qué considera Estados Unidos un abuso de visa?

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los casos que pueden ser reportados están las personas que exceden el tiempo autorizado de estancia o realizan actividades que no están permitidas por el tipo de visa que poseen.

La dependencia cuenta con un formulario oficial para recibir información sobre posibles casos de fraude o abuso. Puede enviarse de manera anónima, aunque proporcionar nombre y correo electrónico permite a las autoridades solicitar información adicional si es necesario.

El formulario solicita datos que puedan ayudar a identificar a la persona señalada, como nombre completo, número de pasaporte o visa, fecha de nacimiento, dirección y una descripción de las actividades que podrían representar un abuso migratorio.

El Departamento de Estado advierte que la información recibida puede utilizarse para iniciar o respaldar una investigación y revisar posibles acciones migratorias.

EE. UU. cancela visas a funcionarios de cuatro países

Estados Unidos canceló visas a jueces, funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, entre los sancionados hay magistrados, fiscales, policías, un fiscal general, empresarios y una senadora colombiana. Las medidas también alcanzan a familiares de algunos de los afectados.

La dependencia explicó que la cancelación de visas forma parte de los compromisos de la alianza Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump en marzo de 2026 y que reúne a países de la región.

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