Redadas de ICE podrían encarecer la carne de res, advierten ganaderos de EE. UU.

Redadas de ICE afectan a ganaderos. Foto: Reuters | Ilustrativa

Las asociaciones ganaderas de Kansas, Oklahoma y Texas advirtieron sobre afectaciones a la cadena de suministro de carne de res en Estados Unidos por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades agrícolas de esos estados y que podrían verse en el incremento de precios.

En un comunicado conjunto, las organizaciones reportaron retrasos en el envío de miles de cabezas de ganado a plantas procesadoras, pérdidas de millones de dólares y dificultades para mantener las operaciones en distintos puntos de la industria.

Operativos del ICE afectan cadena de suministro de carne

Las asociaciones señalaron que las actividades migratorias han provocado interrupciones laborales en corrales de engorde, lecherías, plantas procesadoras, empresas de alimentos para ganado, centros de transporte y servicios comunitarios.

Aunque reconocieron la responsabilidad de las agencias federales de hacer cumplir la ley, advirtieron que las afectaciones laborales pueden repercutir en el bienestar animal, las operaciones de los negocios y el funcionamiento de la cadena de suministro.

De acuerdo con las asociaciones, los operativos también generan un efecto disuasorio entre trabajadores legales, documentados y calificados que participan en la producción y distribución de carne de res.

Las organizaciones sostuvieron que las consecuencias económicas pueden extenderse durante días o semanas, incluso después de que concluyan las acciones migratorias.

Ganaderos prevén posibles aumentos en el precio de la carne

Las agrupaciones advirtieron que las interrupciones podrían traducirse en un aumento en los precios de la carne de res para los consumidores.

También señalaron que las afectaciones ocurren en un momento de presión sobre la cadena de suministro y los mercados ganaderos, lo que añade costos a productores y empresas.

Ante esta situación, las asociaciones solicitaron a los funcionarios federales que las operaciones migratorias se realicen de manera legal, ordenada y transparente.

Además, pidieron respetar el debido proceso y mantener una comunicación clara con empleadores y comunidades afectadas.

El pronunciamiento fue firmado por la Asociación Ganadera de Kansas, la Asociación de Ganaderos de Oklahoma y la Asociación de Engordadores de Ganado de Texas.

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