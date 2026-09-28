EE. UU. cancela visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; los señala por nexos con el narco

EE. UU. revoca visas de funcionarios vinculados con el narcotráfico: Getty

Estados Unidos revocó las visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y sus familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como parte de una política que el gobierno de Donald Trump vincula con la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y las acciones que, según Washington, afectan a gobiernos democráticamente electos.

Entre las personas afectadas se encuentran jueces, fiscales, funcionarios policiales, un empresario y un legislador de los cuatro países, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado estadounidense.

¿Por qué Estados Unidos revocó las visas?

El Departamento de Estado señaló que las medidas forman parte de los compromisos asumidos dentro de Escudo de las Américas, una alianza impulsada por la administración Trump y conformada por países del continente.

Washington sostuvo que las restricciones buscan responder a casos que, desde su perspectiva, involucran corrupción, narcotráfico o acciones que afectan a instituciones y gobiernos democráticamente elegidos.

En el comunicado, el gobierno estadounidense afirmó que las personas señaladas ya no podrán ingresar libremente a Estados Unidos y que las restricciones también pueden alcanzar a sus familiares directos.

La decisión se presenta como parte de una política más amplia de revisión y aplicación de restricciones de visas contra ciudadanos extranjeros a los que el gobierno estadounidense acusa de actividades que considera contrarias a sus intereses de seguridad y Estado de derecho.

¿Quiénes son los señalados por Estados Unidos?

De acuerdo con el comunicado estadounidense, 12 funcionarios y exfuncionarios de Bolivia fueron identificados por nombre, mientras que otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa estadounidense fueron declarados inelegibles para recibirla, junto con sus familias.

En el caso de Colombia, fueron identificadas dos personas; mientras que en Ecuador el comunicado señala que se impusieron restricciones de visa a dos ciudadanos y sus familias, aunque no precisa públicamente sus nombres.

Para Perú, el gobierno estadounidense identificó a un juez.

La medida corresponde a una restricción migratoria impuesta por Estados Unidos y las acusaciones formuladas por Washington no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.

¿Quiénes son los sancionados de Bolivia?

El Departamento de Estado identificó a las siguientes personas:

Martín Daniel Irusta Flores , fiscal superior.

, fiscal superior. Albania Chane Caballero Saavedra , primera jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en el departamento de Santa Cruz.

, primera jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en el departamento de Santa Cruz. Alberto Zeballos Flores , fiscal titular de Santa Cruz.

, fiscal titular de Santa Cruz. Rosario Ximena Flores Paniagua , jueza de instrucción penal en el departamento de Santa Cruz.

, jueza de instrucción penal en el departamento de Santa Cruz. Iván Manolo Lima Magne , exministro de Justicia y Transparencia Institucional.

, exministro de Justicia y Transparencia Institucional. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco , actual fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.

, actual fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca. Israel Ramiro Campero Méndez , magistrado constitucional.

, magistrado constitucional. Alberto Samuel Soto de la Vía , expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.

, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional. Iván Ramiro Campero Villalba , exmagistrado suplente de la Corte Suprema.

, exmagistrado suplente de la Corte Suprema. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza , juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia.

, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Frans William Cabrera Quispe , coronel de la Policía Boliviana.

, coronel de la Policía Boliviana. José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa estadounidense, así como sus familias, fueron declarados inelegibles para recibir visas.

La medida estadounidense incluye a personas vinculadas con los ámbitos judicial, fiscal, policial, empresarial y de la administración pública.

¿Quiénes son los sancionados de Colombia?

En Colombia, Estados Unidos identificó a dos personas:

Euclides Antonio Torres Romero , empresario privado y propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.

, empresario privado y propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública. Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

El Departamento de Estado incluyó a ambas personas dentro de las restricciones anunciadas como parte de su política migratoria relacionada con corrupción, narcotráfico y afectaciones a gobiernos democráticamente elegidos.

¿Quiénes son los sancionados de Ecuador?

En el caso de Ecuador, el gobierno estadounidense informó que tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias.

El Departamento de Estado indicó que las visas de las dos personas afectadas fueron revocadas; sin embargo, el comunicado referido no identifica públicamente sus nombres.

La medida ocurre en un contexto de cooperación entre Washington y Quito en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

¿Quién es el sancionado de Perú?

Para Perú, Estados Unidos identificó a:

Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima.

El magistrado fue incluido en las restricciones de visa anunciadas por el Departamento de Estado.

Al igual que en los otros casos, la medida estadounidense también contempla a los familiares directos de las personas afectadas.

Medida alcanza a funcionarios y familiares

La política anunciada por Estados Unidos establece que las restricciones no solamente pueden afectar a los funcionarios o ciudadanos directamente señalados. El Departamento de Estado precisó que las medidas también alcanzan a sus familiares directos, por lo que las personas afectadas pueden quedar impedidas para obtener o utilizar visas estadounidenses.

La administración Trump presentó esta política como una herramienta para combatir prácticas que considera contrarias a la seguridad y al Estado de derecho en la región. La decisión se suma a otras medidas migratorias aplicadas por Washington contra ciudadanos extranjeros durante la actual administración.

Estados Unidos revocó visas a funcionarios, empresarios y sus familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por acusaciones de corrupción y narcotráfico.

¿Qué es Escudo de las Américas?

Escudo de las Américas es una alianza impulsada por la administración Trump que reúne a alrededor de 15 países de la región. El gobierno estadounidense la presenta como un mecanismo de cooperación regional en materia de seguridad, combate al narcotráfico y defensa de gobiernos democráticamente elegidos.

La semana pasada, dirigentes de países integrantes de la alianza se reunieron al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas y expresaron su disposición para adoptar medidas colectivas. La revocación de visas anunciada este lunes se enmarca en esa política de cooperación y presión diplomática.

Estados Unidos endurece revisión de visas

La decisión se suma a otras medidas adoptadas recientemente por el Departamento de Estado en materia de visas. La dependencia estadounidense anunció en septiembre una ampliación de los mecanismos de revisión de antecedentes y presencia digital para determinados solicitantes de visas, con el argumento de reforzar los procesos de seguridad y verificación.

En el caso de las 27 personas señaladas este lunes, las restricciones están relacionadas específicamente con las acusaciones de corrupción, narcotráfico o afectación a gobiernos democráticamente electos planteadas por Washington. La medida afecta tanto a personas que ya contaban con visas como a otras a quienes se les impedirá obtenerlas si solicitan ingresar a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

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