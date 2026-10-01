EE. UU. presiona a México para frenar caravana migrante: “No les permitiremos entrar”

Migrantes deberán solicitar asilo en México. Foto: Cuartoscuro

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la caravana migrante conocida como “Fe y Esperanza”, que actualmente atraviesa territorio mexicano rumbo al norte, tiene “cero posibilidades” de ingresar a Estados Unidos.

El funcionario sostuvo que ya comunicó esa postura a las autoridades mexicanas y advirtió que, aunque el contingente logre llegar a la frontera, no será admitido en territorio estadounidense.

“He sido muy claro con mi homólogo en México: si les permiten seguir viniendo hacia el norte, cuando lleguen a su frontera norte, nuestra frontera sur, no les permitiremos entrar. Cero posibilidades”, declaró.

.@SecMullinDHS: “I have been very clear with my counterpart in Mexico: if they allow them to continue to come north, when they get to their northern border — our southern border — we’re not allowing them to enter… Zero chance.” pic.twitter.com/q9mZYsHti2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 1, 2026

EE. UU. invoca el acuerdo de tercer país seguro



Mullin insistió en que los integrantes de la caravana deben solicitar protección en México y no continuar su tránsito hacia Estados Unidos.

Según explicó, Washington considera que los migrantes ya ingresaron a un país que puede procesar solicitudes de asilo, por lo que no tendrían derecho a presentar una nueva petición al cruzar la frontera estadounidense.

“Todos claman asilo en México, lo que significa que legalmente no tienen derecho a clamar asilo en los Estados Unidos”, afirmó.

Anticipa una crisis para México

El titular del DHS señaló que el desarrollo de la caravana dependerá de las decisiones que adopten las autoridades mexicanas en las próximas semanas.

Incluso consideró que el contingente podría fragmentarse antes de llegar a la frontera norte, aunque reiteró que la postura de su Gobierno no cambiará.

“Lo que ocurra entre ahora y los próximos meses dependerá de México (…) no hay ninguna oportunidad de que les permitamos entrar a los Estados Unidos”.

¿Qué es la caravana “Fe y Esperanza”?

La caravana está integrada principalmente por migrantes hondureños que salieron de San Pedro Sula durante septiembre y posteriormente ingresaron a México por Chiapas.

El grupo, conformado por varios cientos de personas, busca avanzar hacia la frontera con Estados Unidos argumentando motivos como la falta de empleo, la violencia y la inseguridad en sus países de origen.

Sin embargo, las declaraciones de Mullin dejan clara la posición de Washington: aun si la caravana alcanza la frontera, Estados Unidos asegura que no permitirá su ingreso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.