Rusia lanza advertencia nuclear contra la OTAN por Kaliningrado: ¿dónde se encuentra y por qué es importante el territorio?

Putin dio la declaración en un foro en Valdái. Foto: AFP

La atención del mundo apuntó hacia el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tras declarar que podría utilizar “todo tipo de armas”, incluidas las nucleares, en caso de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ataque la región de Kaliningrado.

Sin embargo, el mandatario ruso dijo que no tiene la intención de atacar a nadie.

“Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa”, declaró Putin durante el foro político anual de Valdái.

Esta advertencia se produce en un momento en que aumentan las tensiones en torno a este territorio situado en el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.

Además, países que forman parte de la OTAN han realizado maniobras militares cerca de la frontera de la región rusa en los últimos meses. Moscú les envió un documento en el que manifestó su molestia y condenó los hechos.

“No tenemos la intención de atacar a nadie. Pero si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo”, insistió el presidente ruso.

Por su parte, la OTAN condenó el martes la “retórica nuclear irresponsable” de Rusia contenida en ese documento.

🇷🇺 Russian President Putin warns that a direct attack on Russia, specifically on Kaliningrad, would immediately raise the question of using “all the weapons we have” pic.twitter.com/eWHr9I0qCN — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) October 1, 2026

¿Por qué es tan importante Kaliningrado para Rusia?

La región de Kaliningrado es especialmente importante para Rusia debido a su combinación geográfica, acceso al mar Báltico, función militar y logística.

El territorio ruso está separado del resto del país y se encuentra entre Polonia y Lituania, ambos integrantes de la OTAN y de la Unión Europea. Autoridades rusas han señalado oficialmente que esta posición incrementa su relevancia militar, estratégica y económica.

La región también alberga infraestructura vinculada con la Flota del Báltico y cuenta con puertos en Kaliningrado y Baltiysk que permanecen operativos durante todo el año. Estas instalaciones permiten mantener comunicaciones marítimas y comerciales con otras zonas de Rusia.

Debido a su aislamiento terrestre, Moscú considera prioritarias las rutas marítimas que conectan Kaliningrado con el resto del territorio ruso. El Ministerio de Transporte ha atribuido a estas conexiones importancia militar, económica, social y política.

¿Por qué Kaliningrado está separado de Rusia?

Kaliningrado está separado territorialmente del resto de Rusia por razones históricas derivadas de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, de la disolución de la Unión Soviética: Lituania y Bielorrusia se convirtieron en Estados independientes, mientras la región permaneció como parte de la Federación de Rusia.

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