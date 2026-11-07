Demócratas prometen revertir aranceles de Trump y defender el T-MEC tras derrota republicana

Los demócratas buscan mantener el pacto con México y Canadá. Foto: Reuters

El demócrata Richard Neal, quien podría asumir la presidencia de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se comprometió a revertir los aranceles comerciales impuestos por el presidente Donald Trump, al considerar que son injustificados y que sus acuerdos comerciales carecen de transparencia.

El legislador demócrata adelantó que su prioridad será preservar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar fundamental mantener a ambos países como socios comerciales de Estados Unidos.

“Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia”, afirmó Neal. También sostuvo que las decisiones comerciales deben beneficiar a las familias trabajadoras y no responder a los intereses personales del mandatario estadounidense.

Durante un discurso pronunciado en una conferencia organizada por Katherine Tai, exrepresentante comercial de la administración de Joe Biden, Neal criticó las políticas comerciales de Trump y aseguró que han contribuido al encarecimiento del costo de vida y al aumento de la desigualdad entre los trabajadores y los estadounidenses más ricos.

Demócratas buscan revertir políticas comerciales de Donald Trump

Las declaraciones de Neal se producen después de que los demócratas obtuvieran al menos 250 escaños en la Cámara de Representantes durante las elecciones legislativas del martes, con lo que alcanzarían su mayor mayoría desde la victoria de Barack Obama en 2008.

Además, con al menos 54 escaños en el Senado, el partido tendría una capacidad significativa para impulsar iniciativas legislativas destinadas a derogar algunas de las políticas arancelarias de Trump y las disposiciones que las respaldan.

Entre los posibles objetivos se encuentran los aranceles punitivos aplicados a los productos canadienses.

Aunque Neal no presentó detalles específicos sobre su agenda legislativa en materia comercial, reiteró que conservar el acuerdo comercial con México y Canadá será una prioridad.

El demócrata también señaló que la cláusula de revisión de caducidad del T-MEC, establecida a los seis años, representa una oportunidad para introducir mejoras al tratado.

Un posible veto de Trump complicaría los cambios

Pese al avance legislativo de los demócratas, cualquier iniciativa para eliminar los aranceles impuestos por Trump podría enfrentar un obstáculo importante: el veto presidencial.

Para superar esa decisión, los demócratas necesitarían un respaldo significativo de legisladores republicanos, debido a que no cuentan por sí solos con los votos necesarios para anularlo.

De esta manera, la eventual llegada de Neal a la presidencia de la Comisión de Medios y Arbitrios podría abrir un nuevo frente de confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca en torno a la política comercial estadounidense, particularmente por el futuro de los aranceles y la continuidad del T-MEC.

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