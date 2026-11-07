EE. UU. ofrece 20 millones de dólares por información sobre programa nuclear de Irán

Estados Unidos. Foto: AFP

Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 20 millones de dólares, además de una posible reubicación, a quienes proporcionen información sobre el programa nuclear de Irán. El anuncio fue realizado este viernes por el Comando Central estadounidense (Centcom), pese a que el presidente Donald Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que las capacidades nucleares iraníes fueron neutralizadas.

La convocatoria busca obtener datos sobre instalaciones, equipos y personas relacionadas con las actividades nucleares de Teherán, incluidos integrantes de su comunidad científica.

Rewards for Justice is offering a reward of up to $20 million and possible relocation for information about Iran’s nuclear program, including its facilities, equipment, and associated personnel, such as those in the scientific community, or the movement of any of the above.… pic.twitter.com/ruTNlZxqFh — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Centcom ofrece 20 millones de dólares por información sobre Irán

A través de un comunicado publicado en la red social X, el Comando Central de Estados Unidos informó que la recompensa está dirigida a personas que puedan proporcionar información relevante sobre el programa nuclear iraní.

La convocatoria contempla datos relacionados con:

Instalaciones nucleares de Irán.

Equipos utilizados en el programa.

Personal vinculado con estas actividades.

Integrantes de la comunidad científica iraní.

Además del incentivo económico, Estados Unidos contempla la posibilidad de ofrecer reubicación a quienes colaboren con información.

Trump asegura que Estados Unidos neutralizó capacidad nuclear iraní

La oferta contrasta con las declaraciones que ha realizado Donald Trump sobre los resultados de los ataques contra Irán. Desde el inicio de la guerra, tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel en febrero, el mandatario ha insistido en que Teherán no debe tener acceso a un arma nuclear.

El sábado, Trump afirmó que Washington había “neutralizado su capacidad nuclear”. Sin embargo, también reconoció que todavía quedaban uno o dos sitios por atender. Entre los lugares mencionados por el presidente se encuentra la montaña Pickaxe, donde los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que existe un complejo nuclear subterráneo.

Por su parte, el Gobierno iraní ha negado que en ese lugar se desarrollen actividades nucleares y defiende su derecho a utilizar la energía atómica con fines civiles.

Continúan negociaciones para terminar la guerra en Irán

El anuncio del Centcom ocurre mientras continúan las tensiones militares en la región. Pese a los recientes bombardeos estadounidenses contra la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, siguen las negociaciones para alcanzar el fin del conflicto, con la mediación de Qatar.

Por ahora, Washington mantiene abierta la convocatoria de recompensas mientras siguen las conversaciones diplomáticas sobre Irán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.