De aisladas a intensas, 29 estados tendrán lluvia este sábado por frente frío 4

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que 29 estados de la República Mexicana tendrán lluvias este sábado 7 de noviembre, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Este sábado, el frente frío 4 será reforzado por una masa de aire frío, por lo que bajará las temperaturas, A su vez, una vaguada en altura y una corriente en chorro subtropical generarán lluvias intensas en el norte del país.

¿Dónde lloverá este sábado 7 de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 7 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla.

: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y chubascos dispersos, los cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

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