De aisladas a intensas, 29 estados tendrán lluvia este sábado por frente frío 4
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas en 29 estados de México y un descenso de temperaturas para este sábado 7 de noviembre debido al refuerzo del frente frío 4.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que 29 estados de la República Mexicana tendrán lluvias este sábado 7 de noviembre, las cuales alcanzarán puntuales intensas.
Este sábado, el frente frío 4 será reforzado por una masa de aire frío, por lo que bajará las temperaturas, A su vez, una vaguada en altura y una corriente en chorro subtropical generarán lluvias intensas en el norte del país.
¿Dónde lloverá este sábado 7 de noviembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Sinaloa
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Oaxaca
- Guerrero
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 7 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 °C: Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Vientos de 50 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y chubascos dispersos, los cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
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