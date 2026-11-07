Una semana para GTA VI: ¿cuánto pesa, cómo descargarlo antes y dónde estará disponible?

Valla publicitaria de GTA VI en Berlín | Foto: AFP

La espera por GTA VI está cerca de terminar. Rockstar Games confirmó que el esperado videojuego llegará el próximo 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Los jugadores ya pueden prepararse para su instalación anticipada, que requerirá hasta 212 GB de espacio disponible, dependiendo de la consola. La compañía también detalló cómo funcionará la descarga y qué opciones tendrán quienes prefieran adquirir una copia física.

Aunque el lanzamiento está previsto para dentro de pocos días, hay un detalle importante que deben tomar en cuenta los fanáticos y es que la versión física no incluirá un disco, sino un código de descarga para instalar el título en la consola.

¿Cuánto espacio necesita GTA VI para instalarse?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los usuarios es el tamaño que tendrá el nuevo título de Rockstar Games. De acuerdo con la información publicada por el servicio de atención al cliente de la compañía, GTA VI necesitará hasta 212 GB de espacio disponible, aunque la cifra exacta dependerá del dispositivo en el que se instale.

Este requisito representa una consideración importante para quienes tienen consolas con almacenamiento limitado, especialmente si mantienen instalados otros videojuegos de gran tamaño.

2 WEEKS pic.twitter.com/kMJ4NsZkEu — Grand Theft Auto VI (@RockstarGTAV) November 5, 2026

Rockstar Games recomienda contar con suficiente espacio libre antes de iniciar la descarga anticipada, que permitirá tener el título instalado antes de su estreno oficial.

La compañía no ha establecido una cifra única para todas las consolas, por lo que los 212 GB deben entenderse como el máximo de almacenamiento anunciado y no necesariamente como el tamaño definitivo de cada instalación.

¿Cómo descargar GTA VI antes de su lanzamiento?

La buena noticia para quienes ya reservaron el videojuego es que no tendrán que esperar hasta el 19 de noviembre para comenzar a instalarlo. Rockstar Games confirmó que la precarga digital de GTA VI comenzará el 10 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el horario dependerá de la plataforma:

PlayStation 5: la descarga anticipada comenzará a las 12:00 de la medianoche, según la hora local de cada región.

Xbox Series X/S: la precarga comenzará a las 12:00 a.m del 10 de noviembre, de acuerdo con el horario global establecido por Rockstar.

Para facilitar el proceso, los usuarios pueden activar las descargas automáticas en sus consolas.

De esta manera, quienes hayan reservado la versión digital podrán adelantar la instalación y tener el videojuego preparado para cuando llegue el día de su estreno.

Rockstar también habilitó instrucciones específicas para realizar este procedimiento en ambas plataformas, a través de sus respectivos servicios de asistencia.

¿En qué consolas estará disponible GTA VI?

Otro aspecto importante es que GTA VI llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Así lo confirmó Rockstar Games en su página oficial, donde también mantiene habilitadas las opciones para reservar el videojuego.

Por el momento, la compañía no ha anunciado una versión para PC dentro de las plataformas confirmadas para el lanzamiento del 19 de noviembre.

En cuanto a las modalidades de compra, los usuarios podrán elegir entre la edición estándar y la Ultimate Edition, ambas disponibles en formato digital.

La compañía también confirmó que las reservas y compras realizadas antes del 20 de noviembre incluirán el paquete de bonificación Vintage Vice City, con elementos como un vehículo Vapid Stanier de 1955, un garaje, vestimentas, peinados y un diseño exclusivo para armas.

Con estos detalles sobre almacenamiento, descarga y disponibilidad, los fanáticos ya tienen una idea más clara de lo que necesitan para recibir GTA VI. El próximo 19 de noviembre será el momento en que finalmente podrán regresar a Vice City y explorar el estado ficticio de Leonida.

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